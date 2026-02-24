Izlijevanje kanalizacije u ulici 3. Tuzlanske brigade, inicijativa za hitno rješenje

Izlijevanje kanalizacije u ulici 3. Tuzlanske brigade ponovo je otvoreno kao jedno od komunalnih pitanja koje godinama opterećuje stanovnike ovog dijela Tuzle, nakon što je vijećnica SDP BiH u Gradskom vijeću Tuzla Svjetlana Kakeš uputila zvaničnu inicijativu nadležnoj gradskoj službi.

Problem je evidentan duž magistralne ceste M4, u neposrednoj blizini Osnovne škole Slavinovići, gdje se, prema navodima građana, kanalizaciona mreža povremeno izlijeva, stvarajući neugodne mirise i nehigijenske uslove. Riječ je o frekventnoj saobraćajnici kojom svakodnevno prolaze pješaci, učenici i vozači, što dodatno pojačava zabrinutost stanovnika.

O izlijevanju kanalizacije u ulici 3. Tuzlanske brigade govori se već godinama. Mještani su, kako navode, u više navrata slali apele i zahtjeve nadležnim službama, a bilo je i najava da će se pristupiti rješavanju ovog infrastrukturnog problema. Ipak, na terenu još nema trajnog rješenja koje bi u potpunosti otklonilo uzrok i spriječilo nova izlijevanja.

U obrazloženju inicijative istaknuto je da se radi o pitanju koje direktno utiče na kvalitet života stanovnika ovog naselja, ali i na higijenske i sigurnosne uslove, posebno zbog blizine škole. Izlijevanje kanalizacije u ulici 3. Tuzlanske brigade, navodi se, zahtijeva sistemsko i dugoročno rješenje, a ne privremene intervencije.

Iz SDP Tuzla poručuju da su svjesni da rješavanje infrastrukturnih izazova podrazumijeva planiranje, koordinaciju i finansijska sredstva, ali smatraju da je došlo vrijeme za odlučniji pristup kako bi se problem trajno otklonio. Naglašavaju i spremnost da budu partner gradskim službama i institucijama u pronalaženju rješenja, s ciljem stvaranja sigurnijeg i uređenijeg ambijenta za građane ovog dijela grada.