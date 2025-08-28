U Tuzli proglašen Dan žalosti zbog pogibije policajca Samira Mustafića

Dan žalosti zbog stradanja policajca Samira Mustafića proglašen je na području Grada Tuzle za petak, 29. august 2025, odluku je donio gradonačelnik dr. sc. Zijad Lugavić povodom tragičnog događaja u kojem je naš sugrađanin izgubio život obavljajući službenu dužnost.

Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Gradske uprave Tuzla, kao i na zgradama javnih preduzeća i javnih ustanova, na javnim mjestima neće se održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera, niti će se emitovati muzika u ugostiteljskim i drugim javnim objektima.

Mediji s područja grada Tuzle obavezni su prilagoditi programske sadržaje danu žalosti, što podrazumijeva mirniji i prigodniji program tokom cijelog dana.

Gradonačelnik dr. sc. Zijad Lugavić uputio je najdublje izraze saučešća porodici, prijateljima i svim građankama i građanima Tuzle pogođenim gubitkom, Dan žalosti zbog stradanja policajca bit će obilježen s punim uvažavanjem dostojanstva preminulog i njegove službe zajednici.