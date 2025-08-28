U Tuzli proglašen Dan žalosti zbog pogibije policajca Samira Mustafića

Edina Rizvić Aščić
Zastava BiH na pola koplja/ Dan žalosti
Foto: Ilustracija/ Zastava BiH na pola koplja

Dan žalosti zbog stradanja policajca Samira Mustafića proglašen je na području Grada Tuzle za petak, 29. august 2025, odluku je donio gradonačelnik dr. sc. Zijad Lugavić povodom tragičnog događaja u kojem je naš sugrađanin izgubio život obavljajući službenu dužnost.

Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Gradske uprave Tuzla, kao i na zgradama javnih preduzeća i javnih ustanova, na javnim mjestima neće se održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera, niti će se emitovati muzika u ugostiteljskim i drugim javnim objektima.

Mediji s područja grada Tuzle obavezni su prilagoditi programske sadržaje danu žalosti, što podrazumijeva mirniji i prigodniji program tokom cijelog dana.

Gradonačelnik dr. sc. Zijad Lugavić uputio je najdublje izraze saučešća porodici, prijateljima i svim građankama i građanima Tuzle pogođenim gubitkom, Dan žalosti zbog stradanja policajca bit će obilježen s punim uvažavanjem dostojanstva preminulog i njegove službe zajednici.

pročitajte i ovo

Vijesti

Počela sanacija treće trake na putu Sarajevo – Tuzla

Tuzla i TK

Na Aerodromu Tuzla uhapšen državljanin BiH tražen zbog teških krivičnih djela

Vijesti

Odbor PSBiH razmatrao žalbe građana na rad policijskih službenika

Vijesti

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Pismo čitatelja: Pogledajte u kakvom su nam stanju mezarja?

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]