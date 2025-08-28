Komemoracija Samiru Mustafiću u Tuzli 29. augusta

Komemoracija Samiru Mustafiću bit će održana u petak, 29. augusta 2025. godine, od 11 sati u Narodnom pozorištu Tuzla, posvećena policijskom službeniku koji je 27. marta izgubio život obavljajući službenu dužnost.

Nakon komemoracije, između 14 i 15.30 sati u Komemorativnom centru Tuzla u naselju Kojšino primat će se izjave saučešća porodici, uslijedit će prigodan govor, a zatim formiranje i polazak organizovane kolone prema naselju Kiseljak.

Dženaza i ukop planirani su u 16.30 sati u naselju Kiseljak, mezarje Ševar, gdje će porodica, kolege i građani odati završni oproštaj.

Tokom komemoracije u holu Narodnog pozorišta bit će otvorena knjiga žalosti, nakon čega će se prenijeti u sjedište MUP-a Tuzlanskog kantona, gdje ostaje otvorena od 30. augusta do 5. septembra 2025.

Poziv je upućen svima koji žele iskazati poštovanje i podršku porodici, komemoracija Samiru Mustafiću bit će prilika da se zajednica sabere i oda počast hrabrosti i službi.