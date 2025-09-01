Evo kako da očitate brojilo

Savjeti kako da očitate brojilo

Obračun potrošnje električne energije za domaćinstva od danas se vrši prema cijenama utvrđenim Odlukom Regulatorne komisije za energiju FBiH, kojom je data saglasnost na prijedlog JP Elektroprivreda BiH.

Primjenjuju se tri blok tarife, i to zelena za potrošnju do 350 kWh, plava za potrošnju od 351 do 1.000 kWh i crvena za svaki kilovat-sat iznad 1.000 kWh.

Operator distributivnog sistema Elektroprivrede BiH provodi vanredno očitanje mjernih mjesta, a zbog tehničkih ograničenja pozvao je kupce da sami evidentiraju stanje brojila na dan 1. septembra 2025.

Kako očitati brojilo?

Kada je u pitanju brojilo tu imamo dvije vrste: indukciono i elektronsko.

U slučaju indukcionog brojila evidentiraju se samo cifre u crnom dijelu brojčanika. Cifre u crvenom dijelu brojčanika predstavljaju decimalna mjesta te se ne evidentiraju.

U drugom slučaju, tačnije kada je u pitanju elektronsko brojilo tu obračun ide dosta drugačije.

Na zaslonu elektronskih brojila, svakih desetak sekundi izmjenjuju se prikazane količine i pokazuju potrošnju u višoj tarifi, potrošnju u nižoj tarifi, datum i vrijeme, te ostvarenu snagu.

Potrebno je evidentirati:

-potrošnju u višoj tarifi, označenoj brojem 1.8.1.

-potrošnju u nižoj tarifi, označenoj brojem 1.8.2.

Kod elektronskih brojila potrebno je evidentirati samo cijeli broj, bez podataka iza decimalne tačke.

Objašnjenje stavki računa