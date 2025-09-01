Evo kako da očitate brojilo

Savjeti kako da očitate brojilo
Obračun potrošnje električne energije za domaćinstva od danas se vrši prema cijenama utvrđenim Odlukom Regulatorne komisije za energiju FBiH, kojom je data saglasnost na prijedlog JP Elektroprivreda BiH.
Primjenjuju se tri blok tarife, i to zelena za potrošnju do 350 kWh, plava za potrošnju od 351 do 1.000 kWh i crvena za svaki kilovat-sat iznad 1.000 kWh.
Operator distributivnog sistema Elektroprivrede BiH provodi vanredno očitanje mjernih mjesta, a zbog tehničkih ograničenja pozvao je kupce da sami evidentiraju stanje brojila na dan 1. septembra 2025.
Kako očitati brojilo?
Kada je u pitanju brojilo tu imamo dvije vrste: indukciono i elektronsko.
U slučaju indukcionog brojila evidentiraju se samo cifre u crnom dijelu brojčanika. Cifre u crvenom dijelu brojčanika predstavljaju decimalna mjesta te se ne evidentiraju.
U drugom slučaju, tačnije kada je u pitanju elektronsko brojilo tu obračun ide dosta drugačije.
Na zaslonu elektronskih brojila, svakih desetak sekundi izmjenjuju se prikazane količine i pokazuju potrošnju u višoj tarifi, potrošnju u nižoj tarifi, datum i vrijeme, te ostvarenu snagu.
Potrebno je evidentirati:
-potrošnju u višoj tarifi, označenoj brojem 1.8.1.
-potrošnju u nižoj tarifi, označenoj brojem 1.8.2.
Kod elektronskih brojila potrebno je evidentirati samo cijeli broj, bez podataka iza decimalne tačke.
Objašnjenje stavki računa
Račun za električnu energiju se sastoji od više stavki. Na fotografiji 1 nalazi se 19 stavki koje smo detaljno pojasnili:
Područje snabdijevanja: Naziv i adresa organizacione jedinice Elektroprivrede BiH koja te snabdijeva, s kontaktima i web adresom. Važno je jer određuje kome se obraćaš za reklamacije, ugovore, očitanja i tehničke intervencije.
Podaci o kupcu i adresi dostave: Ime i prezime/naziv kupca i adresa na koju stiže račun. Ako je adresa pogrešna ili se razlikuje od adrese mjernog mjesta, ovdje to odmah vidiš i tražiš ispravku.
Broj računa i ugovornih odnosa: Jedinstveni broj računa, tvoj kupac/šifra kupca i brojevi dva ugovora: Ugovor o snabdijevanju električnom energijom i Ugovor o korištenju distributivne mreže. Te brojeve koristiš u kontaktu sa službom i pri uplati (poziv na broj).
Informacije o računu i očitanju: Obračunski period (od-do), mjesto i datum izdavanja, datum dospijeća plaćanja i datumi očitanja. Ovdje gledaš da li su stanja brojila uzeta do tačnog datuma i kada račun dospijeva.
Jedinice mjere: Oznake mjernih jedinica koje se koriste u tabelama ispod: kWh za aktivnu energiju, kW ili kW mjesečno za snagu, KM za iznose i sl. Znaš u kojim jedinicama se računa svaka stavka.
Količine utroška: Koliko si energije potrošio u periodu, obično odvojeno na višu (VT) i nižu tarifu (NT) u kWh, eventualno i druge količine ako se obračunavaju. Ovo je “osnova” na koju se množe cijene.
Jedinične cijene: Cijena po kWh u VT i NT, te jedinične cijene za druge elemente ako postoje. Tu provjeravaš da li se primjenjuju važeće tarife.
Iznosi po stavkama: Za svaku stavku prikazan je proračun količina × cijena i dobijeni iznos, zaokružen na dvije decimale. Transparentno vidiš kako je nastao svaka komponenta računa.
Dio snabdjevača – električna energija: Sve što ide snabdjevaču: naplata same električne energije (VT/NT), eventualna fiksna naknada za snabdijevanje. Ovo je “cijena struje” kao robe.
Dio distributera – mrežarina: Trošak korištenja mreže: mrežarina po kWh (odvojeno VT/NT ako se tako vodi), stavke za obračunsku snagu i fiksne naknade za mjerno mjesto. Ovo je odvojeno od cijene energije jer ide distributeru.
Naknada za obnovljive izvore i kogeneraciju: Zakonska naknada koja podstiče proizvodnju iz OIE i efikasnu kogeneraciju, obračunata najčešće po potrošenom kWh. Ne zavisi od dobavljača, nego je propisana.
Status uplata i porezi: Rekapitulacija: iznos bez PDV-a, iznos PDV-a (uobičajeno 17 %) i ukupno, uz prikaz eventualnih prethodnih dugovanja, kamata, umanjenja ili pretplate. Ovdje dobiješ “čistu sliku” prije konačnog salda.
Ukupni iznos računa: Zbroj svih gore navedenih stavki sa porezom i eventualnim korekcijama. Ovo je iznos koji zapravo plaćaš za obračunski period.
Podaci o mjernom mjestu i brojilu: Šifra mjernog mjesta, broj brojila, adresa mjernog mjesta, tip mjerne grupe i slični tehnički detalji. Ključno za provjeru da li je očitano pravo brojilo na pravoj lokaciji.
Graf potrošnje (posljednjih 12 mjeseci): Vizualni pregled mjesečne potrošnje, pomaže da uporediš sezonalnost, vidiš skokove i da li se potrošnja mijenja nakon promjene navika ili opreme.
Obavijest o primjeni VT/NT: Informacija o prelasku između ljetnog i zimskog računanja vremena i kako se tada mijenjaju satnice više i niže tarife. Znaš kada ti je isplativije trošiti.
Primarni račun za uplatu: Glavni transakcijski račun Elektroprivrede BiH (sa nazivom banke) na koji uplaćuješ. Uz njega ide model/poziv na broj – obavezno tačno prepiši da bi uplata bila pravilno evidentirana.
Alternativni račun za uplatu: Dodatni bankovni račun(e) koji takođe možeš koristiti. Ponekad je zgodno ako ti je ta banka “bliža” ili imaš povoljniji e-banking.
Konačni iznos za plaćanje: Iznos koji trebaš uplatiti nakon uračunatih dugovanja/pretplata, vidljivo istaknut. Odmah pored ili iznad je i rok dospijeća – do tog datuma uplata treba da “legne”.
Praktični savjeti dok gledaš račun:
– Uporedi stavke 6, 7 i 8 da provjeriš da li su iznosi tačno izračunati iz količina i cijena.
– Prepiši tačno poziv na broj iz stavke 3 kad plaćaš na račune iz 17/18, jer se tako uparuje uplata s tvojim računom.
– Ako primijetiš razliku između adrese u 2 i adrese mjernog mjesta u 14, javi službi da usklade podatke.
– U 15 možeš brzo vidjeti je li došlo do neuobičajenog rasta potrošnje, što je korisno za kontrolu troškova ili moguće kvarove.
Druga fotografija prikazuje primjer računa sa prelazom na blok tarife i detaljno objašnjava kako se obračunava električna energija kada se mijenja cjenik (do 31.08.2025. vrijede stare cijene, a od 01.09.2025. nove).
Evo korak po korak objašnjenje svih elemenata:
Naslov: “Objašnjenje stavki računa za primjenu blok tarifa – domaćinstva”.
Ovo znači da je prikazan model računa kada se uvode blok tarife (zelena, plava, crvena).
Napomena: radi se o primjeru za prelazni period od 20.08.2025. do 12.09.2025., dakle obračunski period pokriva i staru i novu cijenu.
Tabela (lijeva strana)
Prikazuje obračun po vrstama stavki:
Obračunata energija VT/MT do 31.08.2025.
VT (viša tarifa) i MT (niža tarifa) – energija je obračunata prema cijenama koje su vrijedile do 31. augusta.
U tabeli piše: 300 kWh VT × 0,102200 = 30,66 KM, i 300 kWh MT × 0,071400 = 21,42 KM.
Zelena obračunata energija (od 01.09.2025.)
Energija unutar “zelenog bloka” (0–350 kWh).
Posebno se računa VT i MT, npr. 70 kWh VT i 70 kWh MT sa pripadajućim cijenama.
Plava obračunata energija (od 01.09.2025.)
Energija unutar “plavog bloka” (351–1000 kWh).
Ovdje je npr. 130 kWh VT i 100 kWh MT.
Crvena obračunata energija (od 01.09.2025.)
Energija iznad 1000 kWh, tj. “crveni blok”.
U primjeru je 100 kWh VT i 100 kWh MT.
Mjerno mjesto
Fiksna naknada za mjerno mjesto, iskazana u tabeli (3,05 KM).
Na kraju kolone “Iznos (KM)” zbraja se sve i dobija ukupni trošak električne energije.
Desna strana – obračunski period i očitanje
Obračunski period: od 20.08.2025. do 12.09.2025. (12 dana).
Broj dana u obračunskom periodu (blok t.): 12 dana.
Granica zelenog bloka: 140 kWh (jer se granice proporcionalno prilagođavaju broju dana).
Granica plavog bloka: 400 kWh.
Mjesto izdavanja: Sarajevo.
Mjerno mjesto i brojila:
ID mjernog mjesta, adresa i broj brojila.
Stanja na VT i MT brojilima, prethodno i novo očitanje.
Na osnovu toga je izračunata ukupna potrošnja: 600 kWh (300 VT + 300 MT).
Objašnjenja (donji dio sa žutim kružićima 1–4)
Raspodjela energije u prelaznom periodu
Pošto je došlo do promjene cijena (31.08. i 01.09.), potrošnja se dijeli – jedan dio se računa po starim cijenama, drugi po novim.
Obračun do 31.08.2025.
Potrošnja do kraja avgusta računa se prema tada važećim tarifama javnog snabdjevača.
Obračun od 01.09.2025.
Za novi period, obračun ide po blok tarifama. Granice blokova se preračunavaju prema broju dana (ako period nije tačno 30 dana, granice se proporcionalno smanjuju).
Dvotarifni sistem (VT i MT)
Ako imaš i višu i nižu tarifu, unutar svakog bloka se zadržava omjer stvarne potrošnje u VT i MT. To znači da se potrošnja raspoređuje proporcionalno po blokovima.
Ova stranica je primjer koji pokazuje kako izgleda račun kad se u jednom mjesecu promijene cijene – do 31.08. plaća se po starim tarifama, a od 01.09. ulazi primjena blok tarifa (zelena, plava, crvena).
Granice blokova se smanjuju proporcionalno dužini perioda, a potrošnja se raspoređuje i po tarifama (VT/MT) a još korisnih savjeta vezano za struju i brojilo možete pronaći na web stranici Elektroprivrede BiH.