Mnogi korisnici električne energije još uvijek nemaju nova el. brojila koja omogućavaju daljinsko očitavanje potrošnje. To znači da se i dalje u velikom broju slučajeva potrošnja bilježi ručno, a zbog nedostatka osoblja koje redovno obilazi domaćinstva, često dolazi do obračuna na osnovu paušala. Takvi računi ne odražavaju stvarno stanje, nego procjenu, pa se dešava da vam u jednom mjesecu bude zaračunato i nekoliko stotina kilovata više nego što ste zaista potrošili.

Ranije to nije predstavljalo veliki problem, jer bi se u narednom mjesecu stanje izravnalo, pa bi ukupna potrošnja na kraju godine bila približno tačna. Međutim, sa uvođenjem blok tarifa situacija se značajno promijenila. Ako se desi da vam se u određenom mjesecu na osnovu paušala obračuna 300 kilovata više, taj višak prelazi u skuplje blokove potrošnje, plavu ili crvenu tarifu. Time se automatski povećava iznos računa, iako je vaša stvarna potrošnja bila manja.

Dodatni problem nastaje kada vam u jednom mjesecu bude evidentirano manje potrošnje, jer se taj manjak prebacuje u naredni obračun. U tom slučaju može se desiti da vam idući mjesec bude dodijeljeno više kilovata, što vas ponovo može ubaciti u skuplje blokove. Ono što je posebno važno napomenuti jeste da sistem obračuna ne vraća novac niti umanjuje cijenu retroaktivno, pa tako nikada ne možete nadoknaditi ono što ste prethodno već platili skuplje.

Zbog toga je važno da sami pratite stanje brojila. Na svakom računu jasno piše kog dana se vrši zvanični popis, pa se preporučuje da i vi tog dana ili neposredno prije njega očitate i zabilježite stanje. Kada dobijete račun, lako ćete uporediti podatke sa stvarnom potrošnjom. Ako uočite da je obračun znatno veći od stvarnog stanja, imate pravo da reklamirate račun i zatražite njegovu ispravku.

Na ovaj način možete izbjeći nepravedno visoke troškove i osigurati da plaćate samo onoliko električne energije koliko ste zaista potrošili. Upravo zato ne zaboravite popisati stanje elektro brojila na vrijeme i zaštitite svoj kućni budžet.