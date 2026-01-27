FERK utvrdio cijenu električne energije za februar

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, FERK, održala je danas drugu redovnu sjednicu u 2026. godini, na kojoj je donesena odluka o zamjenskoj tržišnoj cijeni električne energije za februar 2026. godine.

Zamjenska tržišna cijena električne energije za februar iznosi 20,6788 feninga po kilovat-satu. Riječ je o cijeni po kojoj privilegovani proizvođači električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, koji su pravo na podsticaj ostvarili kroz premiju utvrđenu aukcijskim postupkom za velika postrojenja, prodaju električnu energiju Operatoru za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju. Ova cijena važit će do uspostave organizovanog dan unaprijed tržišta električne energije.

Na sjednici su donesene i dvije odluke kojima je data saglasnost na Pravila o priključenju objekata korisnika distributivnog sistema na distributivnu mrežu operatora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar. Ovim pravilima propisani su uslovi, postupak i način priključenja objekata korisnika na distributivnu mrežu, kao i pojednostavljena procedura za priključenje elektrana za vlastite potrebe krajnjih kupaca koje proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora, a čija instalisana snaga iznosi do 23 kW.

FERK je na sjednici izdao dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije privrednim društvima MIM ENERGIJA d.o.o. i BROTIS d.o.o. iz Čitluka.

Istovremeno, nakon razmatranja zaprimljenih zahtjeva, donesena su rješenja o oduzimanju dozvola za proizvodnju električne energije dosadašnjim imaocima DAČ Energy d.o.o. iz Goražda i Obrtu „RnP Energy“, vlasnika Dalibora Gudelja iz Busovače, kojem su oduzete i tri dozvole za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima iz obnovljivih izvora energije. Dozvole za rad u mikro-postrojenjima OIE oduzete su i podnosiocima zahtjeva Proizvodnja obnovljive energije „AM“, vlasnica Aiša Miskić iz Zenice, te „KVESIĆ“, vlasnica Mirjana Kvesić iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja.

Navedenim subjektima dozvola za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti više nije potrebna u skladu sa Zakonom o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine, a zadržavaju status kvalifikovanih proizvođača stečen u trenutku izdavanja prethodnih dozvola.

U sektoru naftne privrede FERK je donio dvije dozvole za rad za skladištenje naftnih derivata, osim LPG-a, za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i ArcelorMittal Zenica d.o.o. Izdata je i dozvola za trgovinu naftnim derivatima, osim LPG-om, za privredno društvo „I & B OIL“ d.o.o. Cazin, kao i dvije izmijenjene i dopunjene dozvole za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem za „KOPEX-SARAJLIĆ“ d.o.o. Srebrenik i AZVIRT GRADNJA d.o.o. Sarajevo.

Nakon razmatranja žalbi na akte koje su donijela dva javna elektroprivredna preduzeća, FERK je na ovoj sjednici donio ukupno šest rješenja.