Promjene u obračunu struje, FERK usvojio novu cijenu

Na sjednici Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH doneseno je više odluka važnih za elektroenergetski sektor, a među njima se kao najznačajnija izdvaja utvrđivanje zamjenske tržišne cijene električne energije za decembar 2025. godine u iznosu od 21,5666 feninga po kilovat satu.

Ova vrijednost predstavlja obračunsku cijenu po kojoj privilegirani proizvođači električne energije iz obnovljivih izvora prodaju energiju Operatoru za OIEiEK, sve dok u Federaciji ne zaživi organizovano tržište električne energije „dan unaprijed“, što je jedan od ključnih koraka u prelasku na potpuno tržišni sistem.

Takva privremena regulisana cijena i dalje je neophodna, jer Federacija BiH nije uspostavila mehanizam koji bi proizvođačima iz obnovljivih izvora omogućio direktno učešće na tržištu, a zamjenska cijena ostaje prijelazno rješenje koje održava funkcionalnost sistema u periodu pripreme za liberalizaciju.

Na sjednici je usvojen i Plan nadgledanja za 2026. godinu, dokument kojim FERK definiše metodologiju i obim nadzora nad energetskim subjektima koji posjeduju dozvole za rad. Ovim planom određuje se na koji način će se tokom naredne godine kontrolisati njihovo poslovanje, poštivanje zakonskih i regulatornih obaveza te kvalitet i sigurnost usluga koje pružaju korisnicima. FERK navodi da je riječ o obavezi propisanoj Zakonom o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti, s ciljem jačanja stabilnosti i transparentnosti energetskog sektora u Federaciji BiH.