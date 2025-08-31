Novi školski početak uz besplatne knjige za sve osnovce u TK

I u predstojećoj školskoj 2025/2026. godini Vlada Tuzlanskog kantona osigurat će besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola, od prvog do devetog razreda.

Ova mjera provodi se već nekoliko godina i postala je važna podrška roditeljima, posebno u vremenu kada su troškovi školovanja sve veći.

Osigurane su i radne sveske

Kako je potvrdio ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović, učenici razredne nastave, od prvog do petog razreda, dobit će i radne sveske, čime će im se dodatno olakšati priprema za novu školsku godinu.

“Svjesni smo koliko je nabavka školskog materijala opterećenje za budžete porodica, posebno onih s više djece. Želimo roditeljima poručiti da o tome ne moraju brinuti. Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja pokazivati razumijevanje za potrebe roditelja i učenika”, izjavio je ministar Omerović.

