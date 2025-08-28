Kako do specijalizacije u zdravstvu: Sve što ljekari trebaju znati

Koliko košta specijalizacija u zdravstvu – šta ljekari trebaju znati

Samofinansirajuće specijalizacije i subspecijalizacije u BiH otvorene su za sve ljekare, stomatologe i farmaceute koji ispunjavaju zakonske uslove. Iako prijave odobravaju nadležna ministarstva zdravstva, konačnu riječ o tome daje Federalno ministarstvo zdravstva u saradnji sa klinikama u kojima će se obavljati specijalizacija.

Ako klinike imaju slobodna mjesta, kandidati odmah započinju specijalizantski staž, dok se u suprotnom mora čekati red.

Koji uslovi trebaju biti ispunjeni?

Za pravo prijave na specijalizaciju, zdravstveni radnik mora imati završen fakultet zdravstvenog usmjerenja, položen stručni ispit, godinu dana radnog staža u struci, poznavanje jednog stranog jezika i osigurano plaćanje svih troškova specijalizantskog staža i polaganja ispita.

Uz zahtjev za odobrenje specijalizacije potrebno je priložiti: dokaz o državljanstvu i prebivalištu, diplomu o završenom fakultetu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, potvrdu o radnom stažu, dokaz o poznavanju stranog jezika, saglasnost zdravstvene ustanove ili fakulteta u kojem će se obaviti staž, te datum početka specijalizacije.

Koliki su troškovi?

Troškovi specijalizacije iznose ukupno 9.600 KM i plaćaju se u dvije rate: prva rata od 4.800 KM prilikom odobrenja specijalizacije, a druga rata od 4.800 KM u završnoj godini staža. Troškovi polaganja specijalističkog ili subspecijalističkog ispita dodatno iznose 1.000 KM.

Prijave se dostavljaju putem pošte Federalnom ministarstvu zdravstva, a ministarstvo donosi rješenje o odobrenju specijalizacije u roku od 30 dana od dana podnošenja uredno dokumentiranog zahtjeva.

Ovaj proces omogućava ljekarima da planiraju svoje profesionalno usavršavanje i osiguraju mjesto u željenim klinikama, dok istovremeno garantuje transparentnost i poštivanje zakonskih procedura.