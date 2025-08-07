Poreski dugovi u Federaciji BiH: Rudnici, javna preduzeća i ustanove među najvećim dužnicima

Poreski dugovi u Federaciji BiH premašuju višemilionske iznose, a među najvećim dužnicima nalaze se rudnici, željeznice, javne bolnice i medijske kuće. Prema zvaničnim podacima, ukupni saldo duga na dan 31. mart 2025. godine za 13 najvećih dužnika iznosi preko 1,7 milijardi KM.

Na vrhu liste nalazi se JP “Elektroprivreda BiH” – ZD Rudnici “Kreka” iz Tuzle, sa ukupnim dugom od 171,6 miliona KM, dok Željeznice Federacije BiH duguju preko 157,8 miliona KM. Slijedi JP EPBiH – RMU Zenica sa dugom većim od 143 miliona KM, a zatim i rudnik “Breza” s dugom koji premašuje 134 miliona KM.

Među najvećim dužnicima je i Klinička bolnica Mostar s više od 126 miliona KM, zatim KJKP GRAS iz Sarajeva sa skoro 109 miliona KM i rudnik “Kakanj” sa preko 107 miliona KM.

Na listi su i preduzeća u stečaju poput Hidrogradnje i Željezare Zenica, ali i Radio-televizija BiH, čiji dug iznosi više od 63 miliona KM, te Agromerkur, Borac konfekcija i ABID Lolić iz Travnika.

Ova lista pokazuje koliko je ozbiljna situacija sa nagomilanim dugovanjima u javnom sektoru, a u fokusu su ponovo rudnici u sastavu Elektroprivrede BiH, koji zajedno duguju više od 550 miliona KM.

