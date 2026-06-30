Američki analitičari o BiH: Zmajevi mogu napraviti paniku SAD-u

Američki analitičari o BiH uoči utakmice šesnaestine finala Svjetskog prvenstva govore s dosta opreza, iako reprezentaciju SAD-a vide kao favorita za prolazak dalje.

U emisiji “Call It What You Want”, koju za CBS Sports Golazo vode Jimmy Conrad, Charlie Davies i Tony Meola, posebna pažnja posvećena je onome što američku reprezentaciju očekuje protiv Zmajeva. U njihovoj analizi BiH nije predstavljena kao ekipa koju SAD može olako shvatiti, nego kao fizički snažan, organizovan i neugodan protivnik, posebno ukoliko dobije prostor za tranziciju i igru preko krilnih pozicija.

Američki analitičari smatraju da bi BiH mogla igrati u prepoznatljivom sistemu 4-4-2, sa jasnim defanzivnim blokom i osloncem na iskustvo u zadnjoj liniji. U tom kontekstu spominjali su Nikolu Katića i Tarika Muharemovića, dok su posebno naglasili da Zmajevi imaju igrače koji mogu biti opasni u prekidima i duelima u kaznenom prostoru.

Američki analitičari o BiH najviše izdvajaju Džeku, Demirovića i driblere

Kada je riječ o napadu, Edin Džeko je očekivano bio jedna od glavnih tema. Amerikanci ga vide kao iskusnog napadača koji možda više nema istu mobilnost kao ranije, ali i dalje može biti izuzetno opasan ukoliko dobije pravu loptu u kaznenom prostoru. U njihovoj analizi Džeko je opisan kao klasični “target man”, igrač koji može zadržati loptu, odložiti je za vezni red i predstavljati stalnu prijetnju pred golom.

Uz njega se očekuje Ermedin Demirović, čija bi uloga mogla biti važna upravo zbog kretanja, presinga i otvaranja prostora. Američki analitičari smatraju da Demirović može pomoći Džeki da ostane bliže centralnim pozicijama, gdje je najopasniji, dok bi istovremeno pravio pritisak na američku zadnju liniju.

Najviše pažnje ipak je privukao Esmir Bajraktarević. U emisiji je istaknuto da je riječ o igraču koji svojim driblingom može unijeti paniku u protivničku odbranu. Spomenuto je da se Bajraktarević po učinku u driblingu nalazi među zapaženijim mladim igračima, a Amerikanci su ga svrstali među one na koje njihova odbrana mora posebno obratiti pažnju.

Pored Bajraktarevića, kao potencijalna opasnost označen je i Kerim Alajbegović. Mladi reprezentativac BiH predstavljen je kao igrač koji može napasti prostor, ući u duel jedan na jedan i promijeniti ritam utakmice. Upravo takve igrače američki analitičari vide kao najveću šansu Zmajeva da iznenade SAD.

U analizi je spomenut i Sead Kolašinac, prije svega zbog iskustva, fizičke snage i načina na koji može uticati na duele po strani. Amerikanci očekuju da bi Kolašinac mogao imati važnu ulogu u pritisku na američke bekove i u zatvaranju prostora koji SAD pokušava koristiti kroz bočne kanale.

Kako SAD planira napasti Zmajeve?

S druge strane, američki analitičari smatraju da Pochettinov tim ima jasne adute za ovaj duel. Kao moguća postava spominje se sistem sa Mattom Freeseom na golu, defanzivnom linijom u kojoj su Tim Ream, Chris Richards i Alex Freeman, te bokovima koje pokrivaju Antonee Robinson i Sergiño Dest.

U veznom redu ključnim se smatraju Tyler Adams, Malik Tillman i Weston McKennie, dok bi Christian Pulisic trebao biti igrač preko kojeg SAD najviše traži razliku u posljednjoj trećini terena. U vrhu napada očekuje se Folarin Balogun.

Prema njihovom viđenju, SAD mora tražiti prednost kroz širinu, brzu promjenu strane i situacije jedan na jedan. Posebno su govorili o ulozi Christiana Pulisica, koji iz lijevog kanala može ulaziti prema sredini i stvarati višak, ali i o važnosti Sergiña Desta u ofanzivnom dijelu igre.

Jedan od zanimljivijih duela mogao bi biti onaj između Esmira Bajraktarevića i Antoneeja Robinsona. Amerikanci vjeruju da Bajraktarević ima kvalitet da napravi problem svakoj odbrani, ali istovremeno smatraju da mu protiv Robinsona neće biti jednostavno, jer je riječ o beku koji ima brzinu, snagu i iskustvo u duelima protiv direktnih krilnih igrača.

Malik Tillman je označen kao igrač koji može donijeti dodatnu varijabilnost američkom veznom redu, posebno ako se bude ubacivao iz drugog plana i povezivao igru sa McKenniejem i Pulisicem. Prema analizi, SAD će pokušati opteretiti bokove BiH, natjerati Zmajeve na povlačenje i otvoriti prostor za završnicu iz centralnih pozicija.

Pochettinov problem protiv evropskih reprezentacija

U emisiji je otvoreno i pitanje učinka Mauricija Pochettina protiv evropskih reprezentacija. Američki analitičari smatraju da duel sa BiH za SAD nije samo šansa za prolazak u narednu rundu, nego i prilika da se popravi slika protiv evropskih protivnika.

Iako SAD u ovaj meč ulazi sa većim očekivanjima, sagovornici su naglasili da nokaut faza Svjetskog prvenstva ne dozvoljava opuštanje. BiH možda jeste autsajder na papiru, ali se radi o reprezentaciji koja ima iskustvo, fizičku snagu i nekoliko igrača koji individualnim potezom mogu promijeniti tok utakmice.

Američki analitičari o BiH govore kao o protivniku koji će pokušati ostati kompaktan, čekati grešku i koristiti trenutke kada se SAD otvori. Zbog toga smatraju da će za Pochettinov tim biti važno da ne izgubi strpljenje, da bude efikasan u završnici i da ne dozvoli Zmajevima lake prekide i kontre.

Amerikanci već gledaju i prema mogućim rivalima

Dio razgovora bio je posvećen i mogućim protivnicima SAD-a u narednoj fazi. Kao potencijalni rivali spominju se Senegal i Belgija, uz različita mišljenja o tome ko bi bio povoljniji protivnik.

Jedan dio analitičara smatra da Belgija na ovom turniru ne izgleda dovoljno ubjedljivo i da bi SAD možda imala više prostora protiv nje. Drugi su oprezniji, jer Belgija i dalje ima kvalitetan i kompletan tim, dok Senegal, iako neugodan, pokazuje određene slabosti u odbrani.

Posebno je spomenut Sadio Mané kao igrač koji bi mogao predstavljati veliki problem za američku odbranu, naročito za iskusnije defanzivce poput Tima Reama. Ipak, zajednički stav je da u ovoj fazi Svjetskog prvenstva nema lakih protivnika i da SAD prvo mora završiti posao protiv Bosne i Hercegovine.

Za Amerikance je pobjeda protiv Zmajeva važna i zbog momentuma. Smatraju da bi prolazak dalje dodatno podigao podršku javnosti i atmosferu oko reprezentacije SAD-a, posebno jer se igra na domaćem terenu i jer se od ove generacije očekuje ozbiljan rezultat.

BiH, s druge strane, iz američke perspektive dolazi kao opasan autsajder. Zmajevi možda nisu predstavljeni kao favorit, ali jesu kao ekipa koja ima dovoljno kvaliteta da utakmicu učini neugodnom, posebno ako Džeko, Demirović, Bajraktarević i Alajbegović dobiju prostor da pokažu ono zbog čega su ih američki analitičari i izdvojili.