Pretresi u Gračanici: Oduzeta droga, oružje i municija, uhapšena jedna osoba

Pretresi u Gračanici provedeni su na tri lokacije, a policijski službenici Uprave policije MUP-a TK pronašli su i privremeno oduzeli materije koje asociraju na opojnu drogu, oružje, municiju i druge predmete koji se dovode u vezu sa krivičnim djelima.

Aktivnosti su provedene 29. juna 2026. godine na području grada Gračanica, u okviru rada na sprečavanju neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Pretrese su izvršili policijski službenici Sektora kriminalističke policije, Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, uz saglasnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i po naredbama Općinskog suda u Gračanici.

Prilikom pretresa osoba, stambenih i drugih objekata pronađeno je šest pakovanja bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, četiri stabljike koje asociraju na stabljike opojne droge, kao i neutvrđena količina sjemenki. Policija je pronašla i jedno pakovanje nepoznate materije, 25 tableta, dva mobilna telefona, dvije digitalne vage i druge predmete koji se mogu dovesti u vezu sa neovlaštenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga.

Tokom pretresa pronađena je i privremeno oduzeta jedna modifikovana puška, kao i četiri metka. Oduzete materije bit će predmet daljih vještačenja i koristit će se u dokaznom postupku.

Nakon provedenih pretresa u Gračanici, po nalogu kantonalnog tužioca, slobode je lišena osoba inicijala S.H. iz Gračanice. Ona se sumnjiči da je počinila krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, kao i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Iz MUP-a TK je saopćeno da će uhapšena osoba, nakon kriminalističke obrade, uz izvještaj biti predata u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Protiv drugih osoba obuhvaćenih navedenim naredbama bit će podneseni odgovarajući izvještaji nadležnom tužilaštvu nakon dokumentovanja krivičnog djela.