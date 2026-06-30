Zmajeve u San Franciscu dočekali navijači i poželjeli im sreću

Zmajeve su u San Franciscu dočekali navijači Bosne i Hercegovine, koji su iskoristili priliku da pozdrave reprezentativce i pruže im podršku uoči velikog izazova.

Iz Fudbalskog saveza BiH saopćeno je da su bh. navijači i u ovom američkom gradu pokazali koliko im znači reprezentacija, bez obzira na udaljenost od domovine.

Susret sa navijačima protekao je u emotivnoj atmosferi, uz riječi podrške, fotografije i stiske ruke. Iz Saveza su poručili da takvi trenuci predstavljaju dodatni motiv reprezentativcima da na terenu pruže maksimum.

“Svaka riječ podrške, fotografija i stisak ruke dodatni su motiv našim reprezentativcima da na terenu pruže svoj maksimum”, navedeno je u objavi Fudbalskog saveza BiH.

Iz FS BiH zahvalili su svima koji su uz Zmajeve, bez obzira na to gdje se nalaze, ističući da podrška navijača reprezentativcima znači mnogo uoči utakmica koje ih očekuju.