Tuzlanka Emma Zolotić osvojila zlato, bh. učenici kući donijeli čak 21 medalju iz Londona

Bosanskohercegovački učenici ostvarili su izvanredan uspjeh na međunarodnom takmičenju TeenEagle, održanom u Londonu od 21. do 28. juna, osvojivši ukupno 21 medalju i tri počasna priznanja. Na takmičenju, koje je okupilo učesnike iz više od 36 zemalja, mladi su se nadmetali u disciplinama iz engleskog jezika i matematike, uključujući pisanje, debatu, Spelling Bee, opće znanje i rješavanje matematičkih zadataka.

Bosnu i Hercegovinu predstavljali su učenici Richmond Park škola iz Tuzle i Sarajeva. Najveći doprinos uspjehu ostvarili su učenici iz Tuzle, koji su osvojili 18 medalja – jednu zlatnu, deset srebrnih i sedam bronzanih – uz dva počasna priznanja, dok su učenici iz Sarajeva osvojili dvije srebrne i jednu bronzanu medalju te jedno počasno priznanje.

Zlatnu medalju osvojila je Emma Zolotić, dok su među osvajačima srebrnih i bronzanih medalja bili Nejla Žabić, Lamija Brčaninović, Asja Huremović, Amila Avdić, Adna Softić, Amera Omerbašić, Arman Pirić i Edvin Selimović. Uspjehu bh. tima doprinijeli su i Amor i Armen Bašalija iz Sarajeva.

Ovim rezultatima bh. učenici još jednom su potvrdili da znanjem, talentom i predanim radom mogu ravnopravno konkurirati najboljim mladim takmičarima iz cijelog svijeta.