Učenici Medicinske škole Tuzla pokrenuli inicijativu: Zašto praksa nije plaćena?

Učenici Srednje medicinske škole Tuzla pokrenuli su inicijativu u okviru projekta Građanin iz predmeta Demokratija, postavljajući pitanje: zašto učenicima i pripravnicima medicinske škole, posebno tokom ferijalne prakse, nije plaćen njihov trud?

Tokom ferijalne prakse učenici preuzimaju stvarne zadatke u bolnicama i domovima zdravlja, pomažu medicinskom osoblju i stječu iskustvo koje je ključno za njihovu buduću karijeru. Ipak, za svoj rad ne primaju nikakvu naknadu, a troškove prevoza, obroka i opreme snose sami.

Problem je dodatno naglašen jer se praksa u nekim smjerovima medicinske škole, ali i u drugim stručnim školama, plaća, dok učenici naše škole i određenih smjerova ostaju bez naknade. Takva neujednačenost stvara osjećaj nepravde i demotivira mlade koji se trude da budu odgovorni i posvećeni.

U okviru inicijative učenici su razgovarali s predstavnicima Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, kao i sa direktorom UKC-a, dr. Šekib Umihanić, koji su podržali njihovu inicijativu. Podršku su dali i profesorice praktične nastave i sami učenici.

Ono što ovu grupu mladih medicinara izdvaja jeste njihova odgovornost, inicijativa i spremnost da aktivno traže rješenja za društvene probleme. Pokazuju da čak i u srednjoj školi mogu prepoznati nepravdu i hrabro se založiti za promjene koje će unaprijediti sistem i učiniti ga pravednijim za sve. Njihova poruka je jasna: ulaganje u mlade zdravstvene radnike znači ulaganje u kvalitet budućeg zdravstvenog sistema, a trud i znanje koje oni stiču treba biti prepoznato i adekvatno vrednovano.