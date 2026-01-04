Od sutra zimski raspust

Zimski raspust za učenike osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu zvanično počinje od sutra, nakon završetka prvog polugodišta koje je okončano 31. decembra 2025. godine, prema kalendaru koji je utvrdilo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Raspust će trajati do 28. januara, što znači da učenike očekuju ukupno četiri sedmice odmora. Drugo polugodište školske 2025/2026. godine počinje u četvrtak, 29. januara 2026. godine.

Prema nastavnom planu, zimska pauza predviđena je kao vrijeme za odmor nakon prvog dijela školske godine, ali i za pripremu učenika za nastavak nastave. Školska godina u Tuzlanskom kantonu ima ukupno 185 radnih dana, od čega je 175 nastavnih, dok učenici završnih razreda imaju nešto kraći broj nastavnih dana.

Nastava u drugom polugodištu završavat će se u različitim terminima, u zavisnosti od razreda. Učenici prvog razreda osnovne škole nastavu završavaju 12. juna, završni razredi osnovnih škola 5. juna, dok maturanti srednjih škola školsku godinu okončavaju ranije, 14. maja 2026. godine.

Učenici i nastavnici u Tuzlanskom kantonu u školske klupe vraćaju se krajem januara, kada počinje drugo polugodište.