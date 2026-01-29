Učenici u TK danas se vraćaju u školske klupe, počinje drugo polugodište

Jasmina Ibrahimović
U FBiH više od 163.000 učenika: Gdje ih je najviše, a gdje najmanje?
Drugo polugodište u školama Tuzlanskog kantona počinje danas nakon četverosedmičnog zimskog raspusta koji je trajao od 1. do 28. januara 2026. godine, saopćilo je Ministarstvo obrazovanja i nauke TK objavljujući školski kalendar za 2025/2026. godinu.

Prema kalendaru, školska godina je počela 1. septembra 2025. i završava 30. juna 2026. godine, a nastava je podijeljena u dva polugodišta, prvo traje do 31. decembra, dok se nastavni proces nastavlja krajem januara.

Ukupno je planirano 185 radnih dana, od čega 175 nastavnih, a nastava u završnom razredu osnovne škole traje do 5. juna, dok završni razredi srednjih škola nastavu završavaju 14. maja 2026. godine. Za najmlađe učenike drugo polugodište završava 12. juna.

Nastave neće biti tokom državnih i vjerskih praznika, uključujući Novu godinu, Dan nezavisnosti i Dan državnosti, Ramazanski i Kurban bajram, te katolički i pravoslavni Božić. Učenici koji pripadaju vjerskoj zajednici koja čini većinu u školi imaju pravo i na jedan dodatni slobodan dan za obilježavanje svog praznika.

Ministarstvo navodi da će škole, na osnovu ovog kalendara, izraditi vlastite godišnje planove rada, uključujući termine ekskurzija, priredbi, sportskih i drugih školskih aktivnosti.

