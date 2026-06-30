Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 01.07.2026. godine (srijeda) na području Grada Živinica:

– u naselju Barišići (kod magistralnog puta) i Barišići Sjever u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

– u naselju Priluk Klapići u vremenu od 09:00 do 13:30 sati.

– u ulici Živiničke Ose C u vremenu od 12:30 do 15:30 sati.

Dana 02.07.2026. godine (četvrtak) na području Grada Tuzle:

– u ulici Dr. Ibre Pašića u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

– u ulicama: Gine Herman i Bime Adžajlića u vremenu od 12:30 do 15:30 sati.