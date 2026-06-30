Požar na deponiji Desetine lokalizovan i ugašen za manje od sat vremena

Požar na deponiji Desetine u Tuzli, koji se izbio jučer u večernjim satima, lokalizovan je i ugašen za manje od sat vremena, potvrđeno je za RTV Slon.

Prema informacijama s terena, vatrogasci su na lice mjesta stigli oko 18:50 sati, nakon čega su odmah pristupili gašenju požara. Brzom reakcijom spriječeno je njegovo širenje, a u završnoj fazi intervencije korištena je i teška mehanizacija, koja je pomogla pri potpunom saniranju požarišta.

Starješina Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla Jasmin Habul kazao je da je požar bio manjeg obima i da je brzo stavljen pod kontrolu.

“Požar je bio u manjem obimu. Lokalizovan je i ugašen u roku od sat vremena. Jednom u toku noći izvršen je preventivni obilazak. Od jutros nije bilo poziva”, naveo je Habul.

Nakon intervencije, vatrogasci su tokom noći obavili preventivni obilazak deponije Desetine kako bi provjerili stanje na terenu. Prema posljednjim informacijama, situacija je stabilna, a od jutros, 30. juna, nije bilo novih poziva u vezi s ovim požarom.