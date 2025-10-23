Požar u Ulici Zlatana Mešića: Povrijeđena žena, pričinjena velika šteta

Ali Huremović
U porodičnoj kući u Ulici Zlatana Mešića 78, u tuzlanskom naselju Mosnik, jučer oko 15:50 sati izbio je požar u kojem je povrijeđena jedna žena, a pričinjena je velika materijalna šteta.

Prema prvim informacijama, uzrok požara bila je električna grijalica koja je zahvatila krevet, nakon čega se vatra brzo proširila na druge dijelove prostorije. Plamen je zahvatio namještaj i kuhinju, a dim i toplota oštetili su veći dio unutrašnjosti kuće.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla intervenisala je odmah po prijavi događaja i uspjela lokalizovati požar, spriječivši njegovo širenje na ostatak objekta i okolne kuće.

Povrijeđena žena je prebačena na ukazivanje medicinske pomoći, dok su članovi porodice i komšije danas počeli raščišćavanje i sanaciju oštećenih prostorija.

Na licu mjesta prisutni su bili i službenici policije, koji su obavili uviđaj kako bi se utvrdile tačne okolnosti izbijanja požara.

