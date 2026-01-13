Vatrogasci Tuzla upozoravaju: Karcinogeni u vatrogastvu ostaju i nakon požara

Vatrogasci Tuzla poručuju da su karcinogeni u vatrogastvu ozbiljna prijetnja koja ne nestaje onog trenutka kada se plamen ugasi. U objavi na društvenim mrežama upozorili su da pri sagorijevanju različitih materijala nastaju toksične i kancerogene supstance koje se zadržavaju na opremi i koži i dugo nakon što dim više nije vidljiv.

Kako navode, te nevidljive čestice i hemikalije mogu se zalijepiti za zaštitnu odjeću, izolacione aparate i maske, alat i crijeva, pa se s mjesta intervencije prenose u vozilo, u vatrogasnu stanicu i na kraju u domove vatrogasaca. Zbog toga ističu da opasnost ne prestaje završetkom intervencije, jer se rizik s vremenom gomila kroz ponavljanu izloženost tokom gašenja, raščišćavanja i rukovanja kontaminiranom opremom.

Vatrogasci Tuzla naglašavaju da je dekontaminacija ključna mjera zaštite, ne kao dodatna obaveza, nego kao sastavni dio posla. Posebno ukazuju na važnost pranja i tuširanja tijela nakon svake intervencije u kojoj je vatrogasac bio izložen dimu i plamenu, zatim temeljitog čišćenja izolacionih aparata i maski, dekontaminacije intervencijske opreme i odjeće, te čišćenja unutrašnjosti vozila nakon povratka s terena.

Njihova poruka je jasna, vatrogastvo nije samo borba protiv vatre, nego i stalna borba protiv nevidljivih prijetnji, zbog čega dekontaminaciju treba provoditi nakon svake intervencije, bez izuzetka.