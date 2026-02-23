Obustava rada Koksare Lukavac planirana je za danas, zbog čega neće biti nastave u osnovnoj školi Lukavac Mjesto niti u svim područnim školama, kao ni u osnovnoj školi Hrvati.

“Poštovani roditelji, 23. februara je obustava nastave u centralnoj i područnim školama, uz obaveznu nadoknadu nastavnog dana 07. marta.” – saopćeno je iz osnovne škole Lukavac Mjesto.

U kompaniji Koksara d.o.o. Lukavac tokom dana će se provoditi nadzirani proces obustave tehnološkog procesa proizvodnje koksa. Aktivnosti na gašenju koksne baterije planirane su u periodu od 9 do 24 sata, a u tom vremenu moguće je povremeno i privremeno zaustavljanje saobraćaja kroz naselje Koksara.

Ulica u neposrednoj blizini fabrike bit će potpuno zatvorena kako bi se omogućio nesmetan prolaz servisnih vozila, vatrogasnih ekipa i službi hitne medicinske pomoći. Nadležne službe navode da je riječ o tehnički zahtjevnom procesu koji podrazumijeva pojačane mjere sigurnosti.

Za stanovnike naselja Hrvati bit će organizovana privremena autobuska linija na relaciji od raskrsnice u ovom naselju, između benzinske pumpe „Sultan“ i pogrebnog preduzeća „Cindra“ u Lukavcu. Tačni termini polazaka bit će objavljeni putem medija i mjesne zajednice Hrvati.

Na terenu će tokom cijelog dana biti pripadnici Gradskog štaba Civilne zaštite Lukavac, zaduženi za koordinaciju i podršku građanima. Obustava rada Koksare Lukavac provodi se uz nadzor stručnih službi, a iz nadležnih institucija poručuju da su sve aktivnosti usmjerene na sigurnost stanovništva i nesmetano odvijanje tehničkih operacija.