Požar automobila u Seoni kod Srebrenika, intervenisali vatrogasci

Požar automobila u Seoni kod Srebrenika izbio je u nedjelju navečer, kada je u mjestu Dorići zapaljeno putničko vozilo marke Peugeot. Na teren je odmah upućena ekipa Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik nakon dojave koju su zaprimili u 22:08 sati.

Vatrogasci su na intervenciju izašli sa navalnim vozilom MAN i četiri pripadnika jedinice. Na mjesto događaja stigli su u 22:22 sata, gdje su zatekli vozilo zahvaćeno vatrom.

Požar automobila u Seoni kod Srebrenika brzo je stavljen pod kontrolu, a vatrogasci su vatru lokalizovali u 22:30 sati. Potpuno gašenje požara završeno je u 22:50 sati.

Na mjestu događaja bili su prisutni i pripadnici Policijske stanice Srebrenik koji su osiguravali lokaciju tokom intervencije.

U ovom događaju nije bilo povrijeđenih osoba. Nakon završetka intervencije i osiguranja mjesta događaja, ekipa Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik vratila se u bazu u 23:15 sati.