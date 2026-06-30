Zmajevi stigli u Kaliforniju pred utakmicu sa Amerikom

Zmajevi su stigli u Kaliforniju, gdje će nastaviti pripreme za utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država, 2. jula od 2 sata iza ponoći po srednjoevropskom vremenu.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u San Jose, a dolazak u Kaliforniju označio je početak završne faze priprema za jedan od najvažnijih susreta bh. tima na prvenstvu.

Zmajevi stigli u Kaliforniju u dobrom raspoloženju, svjesni važnosti meča koji ih očekuje protiv domaće selekcije. Utakmica se igra u Santa Clari, a izabranici Sergeja Barbareza imat će priliku da pred velikim izazovom potvrde sve što su pokazali u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Dolazak reprezentacije izazvao je pažnju bh. javnosti, posebno zbog činjenice da Zmajeve očekuje duel koji može donijeti novi veliki rezultat za nogomet Bosne i Hercegovine. Zmajevi stigli u Kaliforniju sa jasnim ciljem, da se što bolje pripreme za susret sa Amerikom.