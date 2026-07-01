Rezultati SP 2026: Meksiko prošao dalje, večeras igra BiH

Rezultati SP 2026 donijeli su nove putnike u osminu finala, a nokaut faza Svjetskog prvenstva nastavlja se danas i u noći sa srijede na četvrtak, kada će najveću pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini privući duel između Sjedinjenih Američkih Država i BiH.

U posljednjim odigranim utakmicama šesnaestine finala Norveška je savladala Obalu Slonovače rezultatom 2:1, Francuska je bila sigurna protiv Švedske i slavila sa 3:0, dok je Meksiko pred domaćom publikom pobijedio Ekvador rezultatom 2:0. Ovim pobjedama Norveška, Francuska i Meksiko izborili su nastavak takmičenja, dok su Obala Slonovače, Švedska i Ekvador završili nastup na Svjetskom prvenstvu.

Rezultati SP 2026 i program nokaut faze

Nakon novih utakmica nokaut faze, poznat je i nastavak današnjeg programa. Od 18:00 sati po našem vremenu igraju Engleska i Demokratska Republika Kongo, dok je od 22:00 sata na rasporedu duel Belgije i Senegala. Program će biti zaključen u noći sa srijede na četvrtak, kada se od 02:00 sata po bh. vremenu sastaju Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina.

Pobjednik duela Engleske i DR Konga u narednoj rundi igrat će protiv Meksika, koji je već izborio plasman dalje. Pobjednik utakmice Belgija, Senegal čeka boljeg iz susreta USA, BiH, što znači da bi Zmajevi, u slučaju velikog rezultata protiv domaćina, već znali i potencijalnog rivala u osmini finala.

USA – BiH: Utakmica koja može obilježiti bh. fudbal

Utakmica između USA i BiH igra se u Santa Clari, na San Francisco Bay Area Stadiumu, a početak je zakazan za 02:00 sata po našem vremenu. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine ovo je jedna od najvažnijih utakmica u novijoj fudbalskoj historiji, jer Zmajevi prvi put igraju nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Sjedinjene Američke Države u ovaj susret ulaze kao pobjednik svoje grupe i kao domaćin turnira, što im donosi dodatnu energiju s tribina, ali i veći pritisak. BiH je do nokaut faze stigla kroz tešku grupu, nakon remija s Kanadom, poraza od Švicarske i pobjede nad Katarom, pa će duel protiv SAD-a biti novi veliki test za ekipu Sergeja Barbareza.

Za Zmajeve će posebno važno biti da mirno otvore utakmicu, izdrže početni pritisak domaćina i iskoriste prostor koji se može otvoriti u nastavku susreta. U jednoj nokaut utakmici nema popravnog, a upravo takav format često donosi iznenađenja, posebno kada ekipa uspije ostati taktički disciplinovana i strpljiva do kraja.

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Rezultati SP 2026 već su pokazali da u nokaut fazi nema sigurnih favorita. Njemačka i Nizozemska ranije su završile nastup nakon penala, Maroko i Paragvaj već su napravili velike rezultate, a sada i BiH ima priliku da protiv domaćina pokuša ispisati najveću stranicu svoje svjetske priče.

Nakon večerašnjih i noćašnjih utakmica bit će poznato još nekoliko parova osmine finala, a poseban fokus bh. javnosti bit će na Santa Clari, gdje Zmajevi od 02:00 sata igraju protiv Sjedinjenih Američkih Država.

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