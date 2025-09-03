Struja poskupila, kako do manjeg računa

RTV SLON
Isključena pegla i kablovi kućanskih aparata priključeni u zidnu utičnicu, prikazani kao podsjetnik na važnost sigurnosti prije odlaska na put. zaštititi stan. osiguranje imovine. produženi vikend. godišnji odmor. Provale 1. maj.
Foto ilustracija/ Pegla, bojler i produžni kablovi – sve što ostane uključeno dok ste odsutni može postati izvor problema. Isključite ih na vrijeme.

Struja poskupila, kako do manjeg računa

Račun za struju može se znatno smanjiti primjenom jednostavnih promjena u ponašanju i poboljšanja energetske efikasnosti.

Manji račun za struju može se postići već sitnim promjenama navika. Umjesto dugih kupki, preporučuje se tuširanje. Time se štedi i voda i struja, a dodatni efekat donosi i smanjenje temperature bojlera za nekoliko stepeni, što može rezultirati i do deset posto nižim računom za grijanje vode.

Veliki dio domaćinstava još uvijek koristi zastarjele izvore svjetla. Prelazak na LED sijalice smanjuje potrošnju za rasvjetu i do četrdeset posto, a redovno čišćenje prašine sa rasvjetnih tijela dodatno pojačava efekat. Maksimalno korištenje dnevnog svjetla i prozračivanje bez spuštanja roletni ili zatvaranja zavjesa smanjuje potrebu za umjetnim osvjetljenjem.

Energetski efikasni uređaji su dugoročno najbolja investicija. Frižideri, perilice, bojleri i klima uređaji višeg energetskog razreda troše znatno manje struje. Ako se mašina za veš i suđe koristi noću ili tokom vikenda, kada je struja jeftinija, račun se može dodatno smanjiti.

Gubitci topline kroz lošu izolaciju zidova, krova, prozora i vrata glavni su razlog visokih troškova grijanja. Ulaganje u termoizolaciju fasade i krova može smanjiti troškove i do pedeset posto. Zamjena starih prozora novima s troslojnim staklom smanjuje gubitke topline i do trideset posto. Pametni termostati omogućavaju da grijanje radi samo kada je potrebno, što dodatno donosi uštedu.

Na duži rok, ugradnja toplotnih pumpi i solarnih panela donose značajne koristi. Toplotne pumpe koriste tri do pet puta više toplinske energije u odnosu na uloženu električnu, dok solarni paneli omogućavaju domaćinstvima vlastitu proizvodnju struje, smanjujući zavisnost od mreže i visokih cijena.

Sve ove mjere zajedno, bolja izolacija, štedljiva rasvjeta, racionalna upotreba uređaja i prelazak na obnovljive izvore energije doprinose manjem računu, ali i očuvanju životne sredine.

