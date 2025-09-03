Struja poskupila, kako do manjeg računa

Račun za struju može se znatno smanjiti primjenom jednostavnih promjena u ponašanju i poboljšanja energetske efikasnosti.

Manji račun za struju može se postići već sitnim promjenama navika. Umjesto dugih kupki, preporučuje se tuširanje. Time se štedi i voda i struja, a dodatni efekat donosi i smanjenje temperature bojlera za nekoliko stepeni, što može rezultirati i do deset posto nižim računom za grijanje vode.

Veliki dio domaćinstava još uvijek koristi zastarjele izvore svjetla. Prelazak na LED sijalice smanjuje potrošnju za rasvjetu i do četrdeset posto, a redovno čišćenje prašine sa rasvjetnih tijela dodatno pojačava efekat. Maksimalno korištenje dnevnog svjetla i prozračivanje bez spuštanja roletni ili zatvaranja zavjesa smanjuje potrebu za umjetnim osvjetljenjem.

Energetski efikasni uređaji su dugoročno najbolja investicija. Frižideri, perilice, bojleri i klima uređaji višeg energetskog razreda troše znatno manje struje. Ako se mašina za veš i suđe koristi noću ili tokom vikenda, kada je struja jeftinija, račun se može dodatno smanjiti.

Gubitci topline kroz lošu izolaciju zidova, krova, prozora i vrata glavni su razlog visokih troškova grijanja. Ulaganje u termoizolaciju fasade i krova može smanjiti troškove i do pedeset posto. Zamjena starih prozora novima s troslojnim staklom smanjuje gubitke topline i do trideset posto. Pametni termostati omogućavaju da grijanje radi samo kada je potrebno, što dodatno donosi uštedu.

Na duži rok, ugradnja toplotnih pumpi i solarnih panela donose značajne koristi. Toplotne pumpe koriste tri do pet puta više toplinske energije u odnosu na uloženu električnu, dok solarni paneli omogućavaju domaćinstvima vlastitu proizvodnju struje, smanjujući zavisnost od mreže i visokih cijena.

Sve ove mjere zajedno, bolja izolacija, štedljiva rasvjeta, racionalna upotreba uređaja i prelazak na obnovljive izvore energije doprinose manjem računu, ali i očuvanju životne sredine.