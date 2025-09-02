Evo kako će izgledati novi računi za struju

Kako smo već pisali, za korisnike Elektroprivrede Bosne i Hercegovine od 1. septembra poskupila je električna energija, ali su uvedene i blok tarife.

Evo primjera obračuna električne energije za jedno domaćinstvo koje koristi takozvanu srednju tarifu. Primjer smo uradili za ljetnu i zimsku potrošnju sa pretpostavkom da se domaćinstvo grije na klima uređaje ili toplotnu pumu, dakle koristi električnu energiju za grijanje.

Primjer računa za struju u ljetnom periodu

Ljetni obračun električne energije prema važećim cijenama izgleda ovako:

Ovo je primjer prosječne potrošnje u jednom domaćinstvu u ljetnom periodu bez korištenja klima uređaja za hlađenje i račun iznosi 52,84 KM.

Prema novom obračunu ovo domaćinstvo je potrošilo 264 kilovata i spada u zelenu kategoriju. Cijena mrežarine u drugoj koloni na slici ostaje ista, dok se u prvoj koloni mijenja obračun električne energije i cijena kilovata za ovu zelenu kategoriju iznosila bi 0,090800 KM. Dakle umjesto sadašnjih 21,60 KM, ova stavka iznosila bi 23,97 KM.

Kada na ovu sumu dodamo ostale troškove i dodamo PDV, novi račun bi iznosio 55,61 KM umjesto dosadašnjih 52,84 KM.

Primjer obračuna u zimskom periodu (grijanje na struju)

Ovo je primjer računa kada se električna energija koristi za grijanje i potrošeno je 1814 kilovata za mjesec. Račun po sadašnjem obračunu i cijenama iznosi 326,52 KM.

Novi primjer obračuna izgledao bi ovako za prvu kolonu OBRAČUNATA ENERGIJA VT:

0-350 kWh – 350 x 0,090800 = 31,78 KM

350-1000 kWh – 650 x 0,093800 = 60,97 KM

više od 1000 kWh – 814 x 0,096800 = 78,79 KM

Kada ovo saberemo dobijemo cijenu struje bez mrežarine umjesto dosadašnjih 148,39 KM po novom obračunu 171,54 KM.

Kada na ovo dodamo ostale troškove (mrežarina, naknada za obnovljive izvore i PDV) novi račun umjesto dosadašnjih 326,52 KM bi iznosio 353,6 KM.