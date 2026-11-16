Predložena mjera pritvora za Elvira Sokolovića

Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona je Općinskom sudu u Kalesiji stavio prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za Elvira Sokolovića (41) iz Kalesije zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti.

On je osumnjičen da je putem jedne društvene mreže u četiri javna video prenosa u jutarnjim satima 13. novembra 2026. godine uputio ozbiljne prijetnje sudiji Općinskog suda Kalesija, uključujući prijetnje napadom na njegov život i tijelo, kao i prijetnje članovima njegove porodice. Prijetnje su upućene nakon što je sudija, u okviru obavljanja svoje dužnosti, izdao naredbu za pretresanje prostorija koje koristi osumnjičeni, a koju su policijski službenici izvršili u oktobru 2026. godine.

Istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije PU Kalesija su, postupajući po nalogu Tužilaštva, obavili potrebne istražne radnje i lišili slobode Sokolovića 13. novembra u popodnevnim satima. Nakon obavljanja kriminalističke obrade on je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.