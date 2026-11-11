Nakon smrti 32-godišnjaka pokrenuta inicijativa za zaštitu psihijatrijskih pacijenata

Nakon smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša u psihijatrijskoj ustanovi u Zagrebu, udruženje „Pravi Put“ iz Gruda pokrenulo je inicijativu za unapređenje sigurnosti i zaštite prava psihijatrijskih pacijenata u Bosni i Hercegovini.

Organizacijama civilnog društva upućen je poziv na zajednički sastanak na kojem bi se razgovaralo o uslovima liječenja, postupanju prema pacijentima i odgovornosti nadležnih institucija.

Periš je preminuo 21. oktobra u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu, a njegova smrt otvorila je brojna pitanja o sigurnosti osoba koje se nalaze na psihijatrijskom liječenju.

Iz udruženja „Pravi Put“ naglašavaju da ne žele unaprijed donositi zaključke o okolnostima smrti niti prejudicirati ishod krivičnog postupka. Smatraju, međutim, da ovaj slučaj predstavlja povod za ozbiljniju raspravu o položaju psihijatrijskih pacijenata i njihovim pravima.

„Psihijatrijski pacijent nije građanin drugog reda. Dijagnoza nikome ne oduzima pravo na život, sigurnost, dostojanstvo, humano postupanje i odgovarajuću zdravstvenu zaštitu“, poručili su iz udruženja.

Traže bolju kontrolu uslova psihijatrijskog liječenja u BiH

Jedno od ključnih pitanja koje udruženje želi otvoriti odnosi se na primjenu fizičkog sputavanja i drugih restriktivnih mjera u psihijatrijskim ustanovama. Predlažu da se razmotri u kojim okolnostima se takve mjere koriste, kako se dokumentuju i postoji li odgovarajući stručni nadzor nad njihovom primjenom.

Posebna pažnja bila bi posvećena zaštiti pacijenata od nasilja, ponižavanja, zanemarivanja i diskriminacije, ali i načinima na koje zdravstvene ustanove i nadležni organi postupaju po pritužbama pacijenata i njihovih porodica.

Inicijativa obuhvata i pitanja dostupnosti psihijatrijske pomoći, nedostatka stručnog osoblja te uslova u kojima rade zdravstveni radnici. Iz udruženja smatraju da je potrebno razgovarati i o kontinuiranoj edukaciji zaposlenih, kao i njihovoj profesionalnoj podršci.

Kao jedan od problema istaknuta je stigmatizacija osoba s mentalnim poteškoćama, naročito u manjim sredinama, gdje strah od osude i negativnih reakcija okoline može predstavljati prepreku pravovremenom traženju stručne pomoći.

Sastanak planiran u Mostaru ili Sarajevu

Udruženje „Pravi Put“ predlaže da sastanak predstavnika organizacija koje se bave mentalnim zdravljem, ljudskim pravima i podrškom ranjivim kategorijama stanovništva bude održan u Mostaru ili Sarajevu.

Tačan termin, lokacija i dnevni red bit će dogovoreni nakon što zainteresovane organizacije potvrde učešće i dostave svoje prijedloge.

Cilj je da se na osnovu razmjene iskustava, stručnih mišljenja i svjedočenja pacijenata i njihovih porodica pripreme konkretne preporuke za poboljšanje uslova liječenja. Pri tome bi se posebna pažnja posvetila zaštiti privatnosti i ličnih podataka osoba koje odluče podijeliti svoja iskustva.

Među prijedlozima je i formiranje neformalne koordinacijske grupe koja bi zajednički djelovala prema nadležnim ministarstvima zdravstva i drugim institucijama.

Organizacije bi od institucija tražile informacije o postojećim mehanizmima nadzora nad psihijatrijskim ustanovama, zaštiti prava pacijenata i mogućnostima prijavljivanja nepravilnosti.

Iz udruženja poručuju da im je cilj utvrđivanje činjenica, prepoznavanje problema i stvaranje uslova u kojima će i pacijenti i zdravstveni radnici imati odgovarajuću zaštitu, sigurnost i dostojanstven tretman.