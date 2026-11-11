Policija i vatrogasci ispred Elektrotehničke škole u Tuzli

Policija i vatrogasci u Tuzli nalaze se ispred JUMS Elektrotehničke škole, gdje je, prema nezvaničnim informacijama, prijavljena moguća prisutnost bombe u školskom objektu.

Kako nezvanično saznajemo, razlog intervencije je navodna dojava o bombi.

Na mjestu događaja prisutni su pripadnici policije i vatrogasne jedinice, dok zvaničnih informacija o okolnostima prijave zasad nema.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona još uvijek nema dodatnih informacija, s obzirom na to da su aktivnosti nadležnih službi na terenu još u toku.

Za sada nije zvanično potvrđeno da li je riječ o lažnoj dojavi ili postoji stvarna opasnost.

Više informacija očekuje se nakon završetka policijskih aktivnosti i zvaničnog oglašavanja nadležnih institucija.