Prijevremena penzija za muškarce u FBiH: Šta se mijenja 2027.?

Prijevremena penzija u FBiH od 1. januara 2027. godine više neće biti dostupna muškarcima prema posebnoj zakonskoj odredbi koja im je omogućavala odlazak u penziju prije navršenih 65 godina života. Riječ je o završetku prijelaznog perioda predviđenog Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, dok će žene ovu mogućnost imati i narednih godina, ali uz postepeno strožije uslove.

Ova promjena ne proizlazi iz nove odluke federalnih vlasti. Pravila su utvrđena još 2018. godine, a njihovom primjenom završava se period izuzetnog prijevremenog penzionisanja muškaraca prema članu 142. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH.

Prijevremena penzija u FBiH: Koji su uslovi za muškarce?

Muškarci koji žele iskoristiti ovu mogućnost do kraja 2026. godine moraju imati najmanje 64 godine i šest mjeseci života te 39 godina i šest mjeseci staža osiguranja.

To su posljednji uslovi predviđeni članom 142. Zakona. Za 2027. godinu i naredni period nije predviđeno dalje ostvarivanje prava na izuzetnu prijevremenu starosnu penziju za muškarce po ovoj osnovi.

Prijevremena penzija u FBiH prema navedenom pravilu podrazumijeva i umanjenje iznosa penzije za svaki mjesec ranijeg odlaska u odnosu na 65 godina života. Umanjenje iznosi 0,333333 posto mjesečno, odnosno približno četiri posto za godinu dana ranijeg penzionisanja.

Šta se mijenja za žene od 2027. godine?

Za žene se nastavlja postepeno povećavanje starosne granice i potrebnog staža osiguranja.

Tokom 2026. godine žene mogu ostvariti pravo na izuzetnu prijevremenu starosnu penziju sa najmanje 59 godina i šest mjeseci života te 34 godine i šest mjeseci staža osiguranja. Od 1. januara 2027. godine uslov će biti 60 godina života i 35 godina staža osiguranja.

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Ko i dalje može u penziju prije 65. godine?

Prestanak primjene posebnog pravila za muškarce ne znači da se potpuno ukida mogućnost odlaska u penziju prije 65. godine.

Prema članu 40. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, osiguranik može ostvariti pravo na starosnu penziju sa navršenih 40 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Redovna starosna penzija može se ostvariti i sa 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža.

Osim toga, postoje i posebni zakonski osnovi za ranije penzionisanje pojedinih kategorija osiguranika.

Zbog toga informacija da se ukida prijevremena penzija u FBiH ne znači da svi muškarci od naredne godine moraju čekati 65. rođendan kako bi ostvarili pravo na penziju.

Uslovi za izuzetno prijevremeno penzionisanje objavljeni su i na zvaničnoj stranici Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, gdje su navedene starosne granice i potreban staž osiguranja za muškarce i žene.