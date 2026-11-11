Vučić poručio da bi ignorisao predsjedničke izbore u Srbiji

Adin Jusufović
vučić, aleksandar vucic

Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da, prema njegovom mišljenju, trenutno ne postoje uslovi za održavanje predsjedničkih izbora.

Ipak, konačnu odluku o učešću Srpske napredne stranke (SNS) na izborima donijet će stranački organi tokom decembra.

Vučić je na konferenciji za medije u sjedištu SNS-a odgovarao na pitanja novinara o tome hoće li stranka imati svog kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima i da li je već postignut dogovor o mogućem kandidatu.

Govoreći o političkim prilikama u Srbiji, ocijenio je da atmosfera u zemlji trenutno nije pogodna za održavanje izbora, uz tvrdnju da su građani koji imaju drugačije političke stavove izloženi pritiscima.

“Lično smatram da u ovom trenutku ne samo da izbori nisu mogući, nisu normalni, gdje se ljudi bukvalno bore za dah. Ne kriminalci koji slobodno šetaju i upravljaju zemljom, već obični ljudi i oni koji drugačije misle od njih”, izjavio je Vučić.

Naglasio je da njegov lični stav ne mora biti presudan za odluku stranke, jer će se o daljnjim političkim koracima razgovarati na sjednicama Glavnog odbora i Skupštine SNS-a, planiranim za početak i sredinu decembra.

Na direktno pitanje kako bi lično postupio kada je riječ o predsjedničkim izborima, Vučić je odgovorio:

“Ako mene lično pitate, u potpunosti bih to ignorisao.”

Srpska napredna stranka tako za sada nije saopćila hoće li imati predsjedničkog kandidata niti ko bi mogao biti njen izbor.

Izjavu su danas prenijeli i Tanjug, RTS i drugi srbijanski mediji.

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