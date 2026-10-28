The Times: Vučić navodno pripremao državni udar nakon izbornog poraza

Britanski list The Times objavio je tvrdnje da je Aleksandar Vučić bio spreman izvesti državni udar kako bi zadržao vlast u Srbiji nakon poraza na parlamentarnim izborima.

Prema navodima političara i bivšeg visokog policijskog zvaničnika, od mogućeg nasilnog scenarija odustao je nakon ubjedljive pobjede Studentske liste i telefonskih upozorenja koja je dobio tokom izborne noći.

Kako piše The Times, Vučić je navodno razmatrao osporavanje izbornih rezultata upotrebom sile, ali se situacija promijenila kada je postalo jasno da je Studentska lista osvojila približno 500.000 glasova više od njegovih političkih protivnika.

Tvrdnje o hiljadama policajaca i pripremama za nasilje

Spasoje Vulević, bivši komandant Specijalne antiterorističke jedinice Srbije, izjavio je za britanski list da je u centru Beograda tokom izbornog dana bilo raspoređeno oko 4.000 policajaca i 3.000 osoba koje je opisao kao batinaše.

Vulević smatra da su te snage bile pripremljene za slučaj da vlast odluči osporiti rezultate izbora.

Slične informacije iznio je i Sandro Gozi, zastupnik u Evropskom parlamentu i predsjednik Evropske demokratske stranke. Prema njegovim riječima, iz diplomatskih krugova tokom izbornog dana stizala su upozorenja da bi Vučić mogao pokušati nasilno zadržati vlast.

Radomir Saičić, jedan od vodećih kandidata Studentske liste, također tvrdi da je postojao plan za upotrebu sile ukoliko izborni rezultat bude tijesan. Naveo je da su brojni telefonski pozivi iz policijskih i drugih krugova mogli utjecati na Vučićevu odluku.

Šta se dogodilo u Beogradu tokom izborne noći?

Prema pisanju britanskog lista, tokom nedjelje su se prema Pionirskom parku kretale grupe muškaraca odjevenih u crno, uglavnom u manjim skupinama. Istovremeno su pripadnici Žandarmerije zauzimali položaje, pojedine saobraćajnice bile su zatvorene, a dio ulične rasvjete isključen.

Rade Đurić iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije smatra da je vlast mogla pokušati osporiti izborni rezultat pozivanjem na nepravilnosti tokom glasanja, što bi potom izazvalo proteste i otvorilo prostor za dodatne intervencije.

Prema izvještaju The Timesa, preokret je nastupio oko 21:30 sati, približno sat i po nakon zatvaranja birališta, kada je Vučić priznao izborni poraz. Grupe muškaraca koje su se prethodno okupile u centru Beograda ubrzo su se razišle.

Ko je mogao zaustaviti navodni državni udar?

Britanski list prenosi i nepotvrđene informacije da su na Vučićevu odluku mogli utjecati razgovori s evropskim zvaničnicima.

U političkim krugovima spominjalo se i ime mađarskog premijera Viktora Orbana, ali nema potvrde da je upravo on intervenisao.

Vulević smatra da su presudni mogli biti pozivi predstavnika evropskih vlada na najvišem nivou. Gozi, međutim, ističe da se ne može isključiti ni mogućnost da je sama razlika u broju glasova bila prevelika da bi se izborni rezultat mogao osporavati.

Iz Vučićevog kabineta odbacili su tvrdnje da je raspoređivanje policije bilo povezano s pokušajem nasilnog zadržavanja vlasti. Njegova glasnogovornica navela je da su policijske snage u Beogradu bile raspoređene zbog procijenjenih prijetnji nasiljem demonstranata.

Tvrdnje o pripremama za državni udar, koje je objavio The Times, zasad nisu nezavisno potvrđene.