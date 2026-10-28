Fond za izgradnju mira: Lugavić ugostio delegaciju UN-a

Fond za izgradnju mira i rezultati projekata koje finansira u Tuzli bili su u fokusu sastanka gradonačelnika Zijada Lugavića s delegacijom Ujedinjenih nacija i ambasadorima zemalja donatora. Sastanku je prisustvovao i ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, a razgovarano je o projektima koji kroz obrazovanje doprinose izgradnji mira, dijalogu i međusobnom razumijevanju.

Delegaciju je predvodila rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence, a među učesnicima su bili predstavnici ambasada Njemačke, Nizozemske, Švedske, Danske, Ujedinjenog Kraljevstva, Švicarske, Japana, Irske, Francuske, Španije i Češke Republike.

Cilj posjete bio je upoznavanje međunarodnih partnera s rezultatima projekata koje Fond za izgradnju mira finansira na području Tuzle, posebno onih koji se odnose na obrazovanje mladih i jačanje društvene povezanosti.

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Fond za izgradnju mira podržava obrazovne projekte u TK

Tokom sastanka predstavljeni su konkretni primjeri uključivanja mirovnog obrazovanja, kulture sjećanja i dijaloga u obrazovni sistem Tuzlanskog kantona. Posebna pažnja posvećena je nastavi historije zasnovanoj na sudski utvrđenim činjenicama, kao i primjeni inovativnog obrazovnog alata „Odiseja mira“.

Ovakvim pristupom nastoji se mladima približiti značaj razumijevanja prošlosti, međusobnog uvažavanja i razvijanja kulture dijaloga. Predstavljene aktivnosti dio su nastojanja da obrazovanje ima aktivniju ulogu u izgradnji povjerenja među različitim zajednicama.

Iz Grada Tuzle poručeno je da ostaju opredijeljeni za podršku inicijativama koje doprinose društvenoj koheziji, međusobnom povjerenju i dugoročnom miru. Susret s međunarodnim partnerima bio je prilika da se predstave dosadašnji rezultati projekata i njihov značaj za obrazovni sistem Tuzlanskog kantona.