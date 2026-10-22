Politički napredak u BiH tema skupa u sjedištu UN-a

Politički napredak u BiH i mogućnosti jačanja institucija bit će u ponedjeljak tema prezentacije istraživanja i okruglog stola u sjedištu Ujedinjenih nacija u New Yorku. U fokusu događaja bit će stavovi građana Bosne i Hercegovine o zajedničkim vrijednostima, institucionalnim reformama i budućnosti zemlje.

Domaćini skupa su Stalna misija Bosne i Hercegovine pri UN-u, Stalna misija Luksemburga i Delegacija Evropske unije pri UN-u, u saradnji s Vijećem za razmjenu između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine.

Događaj će okupiti visoke zvaničnike Ujedinjenih nacija, diplomate, istraživače, predstavnike civilnog društva i mlade lidere, a cilj je utvrditi na kojim pitanjima među građanima BiH postoji saglasnost i kako ti stavovi mogu doprinijeti političkom napretku.

Politički napredak u BiH kroz stavove građana

Više od tri decenije nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, Bosna i Hercegovina i dalje se suočava s političkim i ustavnim neslaganjima. Međutim, novija istraživanja ukazuju na značajnu saglasnost građana kada je riječ o jednakim pravima, nepristrasnim institucijama, odgovornoj vlasti i kvalitetnijim javnim uslugama.

Upravo će ti nalazi biti osnova za razgovor o mogućnostima institucionalnih reformi, ali i o iskustvima koja bi mogla biti korisna drugim društvima suočenim s političkim podjelama.

Jedno od istraživanja provedeno je u okviru projekta CONSENT BiH Univerziteta u Luksemburgu, koji je obuhvatio intervjue, fokus grupe i reprezentativno istraživanje na uzorku od 2.009 građana. Analizirani su stavovi stanovništva o ustavnom uređenju i mogućim institucionalnim promjenama.

Drugo istraživanje, koje su proveli Yale Jackson School of Global Affairs i Institute for Development Impact, bavilo se primjerima saradnje u Oružanim snagama BiH, poslovnom sektoru, akademskoj zajednici, civilnom društvu i dijaspori.

Tokom događaja bit će predstavljena i Studentska mirovna deklaracija, pokrenuta na inicijativu Univerziteta u Sarajevu i evropske univerzitetske alijanse EUPeace, koja ima više od 156 potpisnika širom Evrope.

Lagumdžija među učesnicima skupa u New Yorku

Uvodna obraćanja održat će Zlatko Lagumdžija, stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri UN-u, Véronique Dockendorf, stalna predstavnica Luksemburga pri UN-u, Elizabeth Spehar, pomoćnica generalnog sekretara UN-a za izgradnju mira i podršku miru, te Mô Bleeker, posebna savjetnica UN-a za odgovornost za zaštitu.

Rezultate istraživanja predstavit će dr. Josip Glaurdić s Univerziteta u Luksemburgu, dr. Catherine Panter-Brick i dr. David Simon s Univerziteta Yale, kao i Imran Pašalić, bivši predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.

Rasprava će biti usmjerena na mogućnosti da se zajednički stavovi građana iskoriste kao osnova za jačanje institucija, politički dijalog i reforme u Bosni i Hercegovini.