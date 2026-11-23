Inflacija u BiH mogla bi tokom 2026. godine dostići pet posto, dok se rast domaće ekonomije procjenjuje na 2,3 posto, pokazale su oktobarske prognoze Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). O ekonomskim kretanjima i finansijskoj stabilnosti Bosne i Hercegovine razgovarala je i delegacija Centralne banke BiH, predvođena guvernerkom Jasminom Selimović, tokom godišnjih sastanaka MMF-a i Svjetske banke održanih u Bangkoku.

Prema procjenama MMF-a, ekonomski rast Bosne i Hercegovine u 2027. godini mogao bi ubrzati na 2,6 posto. Istovremeno se očekuje postepeno usporavanje rasta potrošačkih cijena.

Prosječna godišnja inflacija u 2025. godini iznosila je četiri posto, dok bi u 2026. mogla porasti na pet posto. Za narednu godinu MMF predviđa njeno smanjenje na 3,3 posto.

Inflacija u BiH i ekonomski rast u fokusu razgovora

Delegacija Centralne banke BiH učestvovala je na godišnjim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svjetske banke, održanim od 12. do 18. oktobra u Bangkoku.

Guvernerka Jasmina Selimović razgovarala je s visokim predstavnicima ovih međunarodnih finansijskih institucija o ekonomskim izazovima, stabilnosti finansijskog sistema i uticaju globalnih neizvjesnosti na Bosnu i Hercegovinu.

Među sagovornicima bili su zamjenik generalne direktorice MMF-a Bo Li i direktor Evropskog odjela MMF-a Mateusz Szczurek.

Na sastancima je razmatrano i kretanje inflacije u BiH, kao i rizici koje promjene na međunarodnim finansijskim tržištima mogu predstavljati za domaću ekonomiju.

Posebna pažnja posvećena je nezavisnosti Centralne banke BiH, uz naglašavanje potrebe očuvanja njenog ustavnog i zakonskog položaja.

MMF očekuje oporavak globalne ekonomije u 2027. godini

U oktobarskom izvještaju o svjetskim ekonomskim izgledima MMF je procijenio da će globalna ekonomija tokom 2026. godine ostvariti rast od 3,1 posto, a u 2027. godini od 3,4 posto.

Procjene za Bosnu i Hercegovinu pokazuju sporiji ekonomski rast od globalnog prosjeka, uz povećanje inflacije tokom ove godine i očekivano usporavanje rasta cijena u 2027.

Tokom boravka u Bangkoku guvernerka Selimović sastala se i s predstavnicima Svjetske banke, među kojima su bili izvršni direktor Eugene Rhuggenaath i potpredsjednica za Evropu i Centralnu Aziju Antonella Bassani.

Delegaciju Centralne banke BiH, uz guvernerku, činili su član Upravnog vijeća Darko Tomaš i viceguverner Emir Kurtić.