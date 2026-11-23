Korisnici radničkih mjesečnih karata na kantonalnim autobuskim linijama u Tuzlanskom kantonu morat će zamijeniti postojeće karte zbog početka primjene novog cjenovnika, koji stupa na snagu 1. decembra 2026. godine.

Novi cjenovnik odnosi se na mjesečne radničke karte, čije će cijene ubuduće zavisiti od relacije na kojoj putnici koriste prijevoz.

Prema odluci Vlade Tuzlanskog kantona, cijena mjesečne radničke karte za uže područje Tuzle iznosit će 60 KM.

Za ostale relacije cijena će se određivati prema udaljenosti između početnog i krajnjeg stajališta. Za putovanja do 15 kilometara mjesečna karta koštat će 100 KM, a za svakih narednih započetih pet kilometara cijena će se povećavati za 20 KM. Najviša cijena radničke mjesečne karte iznosit će 340 KM.

Cijene karata za ostale kategorije ostaju iste

Promjene se ne odnose na ostale kategorije putnika koje koriste mjesečne pretplatne karte na kantonalnim linijama.

Za nezaposlene osobe, studente, srednjoškolce i osnovce cijena mjesečne karte ostaje 88 KM, dok će povlaštene kategorije, uključujući penzionere i ratne vojne invalide, kartu i dalje plaćati 30 KM.

Novi cjenovnik predviđa i da će pojedinačna karta za vožnju unutar užeg područja Tuzle koštati 1,50 KM, dok će se cijene pojedinačnih karata za ostale relacije kretati od 2,50 do osam KM, zavisno od udaljenosti.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je prethodnu saglasnost na novi cjenovnik na vanrednoj sjednici održanoj 12. novembra, a njegova primjena počinje 1. decembra 2026. godine.