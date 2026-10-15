Gdje je autobus i kada stiže? Aplikacija Arrivo BiH dostupna i za Tuzlu

Arrivo BiH, besplatna mobilna aplikacija za praćenje javnog prevoza, sada omogućava i građanima Tuzle da putem telefona provjere gdje se nalaze autobusi GIPS-a i kada bi mogli stići na željenu stanicu. Aplikacija koristi GPS podatke i obuhvata gradske i kantonalne autobuske linije za koje su dostupne potrebne informacije.

Putnici mogu pratiti kretanje dostupnih autobusa na interaktivnoj mapi, pregledati autobuska stajališta i redove vožnje te provjeriti procijenjeno vrijeme dolaska autobusa. Time je olakšano planiranje svakodnevnih putovanja, posebno na linijama na kojima putnici žele znati koliko još trebaju čekati prevoz.

Šta omogućava aplikacija Arrivo BiH?

Pored prikaza trenutnih lokacija autobusa opremljenih GPS uređajima, aplikacija nudi pregled trasa, smjerova kretanja i stanica na pojedinim linijama. Korisnicima je dostupna i mogućnost označavanja omiljenih stajališta kako bi brže dolazili do informacija koje najčešće koriste.

Za Tuzlu je dostupna i opcija obavještenja GIPS-a, dok je procjena dolaska autobusa zasnovana na njihovim trenutnim pozicijama i objavljenim redovima vožnje.

Ipak, nisu sve autobuske linije još obuhvaćene prikazom kretanja uživo. Za pojedine linije trenutno su dostupni samo redovi vožnje, a podaci o dolasku autobusa predstavljaju procjene koje mogu odstupati od stvarnog vremena.

Aplikacija besplatna za Android i iPhone uređaje

Aplikacija je dostupna korisnicima Android i iOS uređaja. Osim Tuzle, obuhvata i javni prevoz u Sarajevu i Banjoj Luci.

Važno je naglasiti da ovo nije zvanična aplikacija GIPS-a niti Grada Tuzla, već nezavisno rješenje koje koristi javno dostupne podatke prevoznika.

Građani je mogu besplatno preuzeti putem trgovina Google Play i Apple App Store.