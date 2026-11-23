Vojna baza Kamenka, smještena oko 60 kilometara od granice s Finskom, prolazi kroz opsežnu obnovu u okviru ruskog plana jačanja vojnih kapaciteta na sjeverozapadu zemlje. Novi satelitski snimci pokazuju rušenje starih vojnih objekata i izgradnju nove infrastrukture, dok Moskva planira povećati broj vojnika u ovom kompleksu na čak 11.000, objavio je danas finski javni servis Yle.

Baza se nalazi na Karelijskoj prevlaci i predstavlja jedno od najvažnijih uporišta ruskih kopnenih snaga u pravcu Finske, članice NATO saveza od 2023. godine.

U Kamenki je smještena 69. motorizovana streljačka divizija, koja je još u procesu formiranja. Na ovom prostoru ranije je djelovala brigada s približno 4.400 vojnika, dok bi nova divizija prema ruskim planovima trebala imati do 11.000 pripadnika.

Vojna baza Kamenka dobija nove objekte i poligone za obuku

Satelitski snimci koje je analizirao Yle pokazuju da su tokom 2026. godine u južnom dijelu baze uklonjeni brojni hangari, skladišta i drugi objekti, uključujući dvije kasarne i dvije zgrade menze.

Radovi se odvijaju na više lokacija, a dio postojeće infrastrukture zamjenjuje se novim objektima namijenjenim vojnim potrebama.

Vojni analitičar Marko Eklund, koji je ranije radio u finskoj vojnoj obavještajnoj službi, smatra da Rusija u Kamenki razvija savremeni centar za borbenu i streljačku obuku.

Na satelitskim snimcima vidljivi su novi poligoni, zakloni i prateća infrastruktura koja bi trebala omogućiti obuku znatno većeg broja vojnika.

Kamenka se već koristi za pripremu ruskih jedinica koje učestvuju u ratu u Ukrajini, uključujući područje Harkovske oblasti.

Rusija jača vojno prisustvo nakon proširenja NATO-a

Obnova baze dio je šire reorganizacije ruskih oružanih snaga koja je započela nakon pristupanja Finske i Švedske NATO savezu.

Moskva je 2024. godine ponovo uspostavila Lenjingradski vojni okrug, uz planirano povećanje vojnog prisustva u područjima prema nordijskim zemljama. Prema izvještaju finskog javnog servisa, radovi se izvode i u vojnom kompleksu Kirilovsko, udaljenom oko osam kilometara od Kamenke, gdje su izgrađeni novi objekti čija namjena još nije u potpunosti poznata.

Slične aktivnosti zabilježene su i u okolini Petrozavodska, gdje Rusija obnavlja vojna skladišta i drugu infrastrukturu.

Eklund ocjenjuje da jačanje vojnih kapaciteta povećava sposobnost Rusije da u budućnosti predstavlja vojnu prijetnju, ali naglašava da sami radovi ne znače neposrednu opasnost za Finsku.

Obnavljaju se i stambeni objekti za porodice vojnika

Uz vojnu infrastrukturu, u Kamenki se uređuju i stambeni kapaciteti namijenjeni pripadnicima oružanih snaga i njihovim porodicama. Ruska energetska kompanija Gazprom priključila je 22 stambene zgrade na gasovodnu mrežu, čime je osigurano snabdijevanje za približno 1.600 stanova.

Prema dostupnim podacima, u vojnom kompleksu i okolnom naselju trenutno živi oko 8.000 ljudi.

Rusija planira postepeno povećavati kapacitete baze, dok se formiranje nove divizije i izgradnja prateće infrastrukture nastavljaju.