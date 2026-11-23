Potraga za nestalim osobama u BiH rezultirala je pronalaskom gotovo 80 posto osoba za kojima se tragalo nakon rata, ali sudbina još oko 7.500 ljudi nije rasvijetljena. Iskustva Bosne i Hercegovine u pronalasku i identifikaciji nestalih predstavljena su na međunarodnoj konferenciji u Jerevanu, u Armeniji, gdje je bosanskohercegovački model istaknut kao primjer institucionalne saradnje i uključivanja porodica u proces potrage.

Na konferenciji pod nazivom „Sudbina nestalih osoba: Humanitarni dijalog i saradnja“ učestvovale su Midheta Kaloper, članica Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe BiH, i Emza Fazlić, stručna savjetnica u kabinetu Kolegija direktora Instituta.

Skup je okupio stručnjake, predstavnike institucija, organizacija za ljudska prava i porodica nestalih iz više zemalja, s ciljem pronalaženja efikasnijih načina za rasvjetljavanje sudbine nestalih osoba i pružanje podrške njihovim porodicama.

Potraga za nestalim osobama u BiH kao primjer drugim državama

Bosanskohercegovačka delegacija predstavila je sistem uspostavljen nakon rata, čiji su temelji Zakon o nestalim osobama i rad državnog Instituta za nestale osobe BiH.

Prema riječima Emze Fazlić, donošenje posebnog zakona i formiranje nezavisne institucije na državnom nivou predstavljali su ključne korake u razvoju sistema traganja za nestalima. Institut je preuzeo poslove ranijih entitetskih komisija, a njegov rad zasniva se na traženju svih nestalih osoba, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Fazlić je naglasila da su saradnja s Međunarodnom komisijom za nestale osobe, upotreba DNK analize, organizacija rada na terenu i povezanost s porodicama omogućili značajne rezultate. Prema podacima predstavljenim na konferenciji, pronađeno je gotovo 80 posto osoba koje su evidentirane kao nestale u Bosni i Hercegovini, dok se za približno 7.500 još traga.

Istaknuta je i važnost regionalne saradnje kroz Grupu za nestale osobe, koja povezuje nadležne institucije država zapadnog Balkana.

Porodice nestalih imale ključnu ulogu u uspostavljanju sistema

Posebna pažnja tokom konferencije posvećena je porodicama nestalih osoba, čija je višegodišnja borba za istinu doprinijela donošenju Zakona o nestalim osobama i osnivanju Instituta.

Midheta Kaloper, članica Savjetodavnog odbora, govorila je o iskustvima porodica koje su, uprkos ratnim podjelama i međusobnom nepovjerenju, uspjele uspostaviti saradnju.

„Nije bilo lako, naročito u samom početku sjesti za isti sto i razgovarati. Bilo je mnogo sukoba među porodicama ali nas je ujedinio viši zajednički cilj; naša bol, koja je za sve porodice jednaka i potreba da dobijemo odgovore i saznamo istinu o našim najmilijima“, kazala je Kaloper.

Naglasila je da porodice nestalih, bez obzira na nacionalnu, vjersku ili drugu pripadnost, moraju zajednički zahtijevati odgovore od nadležnih institucija.

Prema njenim riječima, iskustvo Bosne i Hercegovine pokazuje da saradnja među porodicama može imati presudnu ulogu u pokretanju institucionalnih promjena.

U Armeniji dogovoreni pravci buduće saradnje

Na završetku konferencije usvojeni su zaključci kojima se naglašava potreba za direktnom saradnjom Armenije i Azerbejdžana u rasvjetljavanju sudbine nestalih osoba.

Učesnici su istakli značaj prikupljanja i razmjene informacija, formiranja zajedničkih terenskih timova i unapređenja nacionalnih pravnih i institucionalnih kapaciteta.

Među preporukama su i jačanje povjerenja, suzbijanje govora mržnje te osiguravanje psihosocijalne i ekonomske podrške porodicama nestalih osoba u Armeniji.