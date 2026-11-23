Kerim Alajbegović nema ozbiljniju povredu nakon što je zbog bolova u nozi morao napustiti utakmicu Juventusa protiv Venezije. Današnji ljekarski pregledi u Torinu pokazali su da je riječ o mišićnom preopterećenju, što znači da mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine najvjerovatnije neće morati na dužu pauzu.

Devetnaestogodišnji fudbaler zabrinuo je navijače nakon što je jučerašnji susret italijanskog prvenstva završio već na poluvremenu. Zbog problema s lijevom nogom trener Luciano Spalletti odlučio ga je zamijeniti, a dodatni pregledi trebali su pokazati ozbiljnost zdravstvenih tegoba.

Nalazi su donijeli ohrabrujuće vijesti, jer nije utvrđeno ozbiljnije oštećenje koje bi zahtijevalo dugotrajan oporavak.

Kerim Alajbegović mogao bi propustiti narednu utakmicu

Iako pregledi nisu pokazali ozbiljniju povredu, stručni štab Juventusa neće žuriti s povratkom bh. reprezentativca na teren.

Očekuje se da Alajbegović propusti utakmicu Evropske lige protiv Omonije, koja je na rasporedu u četvrtak, 26. novembra.

Njegov nastup u narednom prvenstvenom susretu protiv Coma još je neizvjestan. Konačna odluka zavisit će od toga kako će reagovati na treninge i hoće li se mišićno opterećenje u potpunosti povući. Ljekarski tim Juventusa svakodnevno će pratiti njegovo stanje, a cilj je izbjeći dodatne probleme u periodu kada torinski klub očekuje zgusnut raspored utakmica.

Kerim Alajbegović ove sezone upisao je 15 nastupa za Juventus, postigao dva pogotka i zabilježio jednu asistenciju.