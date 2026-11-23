Ženska prava su ljudska prava poruka je kampanje koju Ambasada Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) i Njemačka razvojna banka KfW pokreću povodom međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“. Od 25. novembra do 10. decembra građanima će svakodnevno biti predstavljeno po jedno temeljno pravo žena, s ciljem jačanja svijesti o ravnopravnosti i sprečavanju nasilja.

Kampanja se provodi pod zajedničkim nazivom „Team Germany“, a nastavlja se na tri decenije njemačke razvojne saradnje s Bosnom i Hercegovinom. U fokusu su prava žena na život bez nasilja, obrazovanje, ekonomsku nezavisnost, jednaku platu i ravnopravno učešće u donošenju odluka.

Ambasador Njemačke u BiH Alfred Grannas istakao je da zaštita ženskih prava predstavlja zajedničku odgovornost institucija i društva.

„Svaka žena i djevojčica ima pravo na život bez nasilja, pravo da samostalno donosi odluke i ravnopravno učestvuje u društvu“, poručio je Grannas.

Ženska prava su ljudska prava: Svaki dan nova poruka

Digitalna kampanja počinje u srijedu, 25. novembra, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a završava 10. decembra, na Dan ljudskih prava.

Tokom 16 dana na društvenim mrežama bit će predstavljeno 16 prava, uz poruke o njihovoj zaštiti u svakodnevnom životu.

Direktor GIZ-a za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Daniel Bagwitz naglasio je da ravnopravnost mora biti prisutna u radu institucija, na radnim mjestima i u lokalnim zajednicama.

Poseban dio kampanje posvećen je ekonomskom osnaživanju žena. Direktorica KfW-a u BiH Jasmina Salihagić istakla je da su jednake plate i pristup ekonomskim mogućnostima ključni preduslovi finansijske samostalnosti žena.

Stećci i bosančica kao simboli ravnopravnosti

Posebnost kampanje je njen vizuelni identitet inspirisan kulturnim naslijeđem Bosne i Hercegovine, prvenstveno srednjovjekovnim stećcima i historijskim pismom bosančicom.

U umjetničkom dijelu projekta učestvuje bosanskohercegovački umjetnik dr. Addis Elias Fejzić, koji će tradicionalne motive povezati sa savremenim porukama o ženskom dostojanstvu, slobodi i ravnopravnosti.

Planirana je i izrada trajnog savremenog reljefa inspirisanog stećcima, koji će objediniti simbole ženskih prava i kulturnog naslijeđa BiH.

Završna izložba planirana za 8. mart 2027. godine

Svako od 16 prava predstavljenih tokom kampanje imat će svog ambasadora ili ambasadoricu ljudskih prava. Riječ je o osobama iz različitih institucija i društvenih oblasti koje će otiskom ruke simbolično podržati zaštitu određenog prava.

Njihovi identiteti neće biti otkriveni tokom kampanje. Javnosti će prvi put biti predstavljeni 8. marta 2027. godine, na Međunarodni dan žena, u okviru posebne izložbe.

Tada će biti predstavljeno i umjetničko djelo inspirisano stećcima, uz simboličnu aktivnost ostavljanja otisaka ruku i razgovore o rodnoj ravnopravnosti.

Kampanja „Ženska prava su ljudska prava“ provodi se pod sloganom „Različite ruke. Jednaka prava. Zajednička odgovornost“, a aktivnosti zajednički realizuju Njemačka ambasada, GIZ i KfW u Bosni i Hercegovini.