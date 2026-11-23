Edin Džeko ove sezone ima znatno manju minutažu u Schalkeu, a trener njemačkog kluba Miron Muslić objasnio je zbog čega nekadašnji kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine uglavnom utakmice počinje među rezervama. Nakon subotnjeg remija protiv Stuttgarta bez golova, Muslić je poručio da prilikom izbora početne postave prednost daje taktičkim potrebama ekipe.

Džeko je u susretu 10. kola Bundeslige na teren ušao tek u 86. minuti, zamijenivši kapitena Kenana Karamana. Utakmicu je za Schalke od prve minute igrao i bh. reprezentativac Nikola Katić, dok je za Stuttgart nastupio Ermedin Demirović.

Muslić je nakon utakmice u razgovoru za Sky naglasio da odluke o sastavu donosi isključivo prema onome što smatra najboljim za ekipu.

„Moram raditi ono što je taktički smisleno i najbolje za Schalke 04“, rekao je Muslić.

Dodao je da se pri donošenju odluka ne može voditi imenima i reputacijom fudbalera, bez obzira na njihovo iskustvo i dosadašnju karijeru.

„Ne radi se o imenima ni o Edinu, nego o Schalkeu 04“, poručio je trener njemačkog kluba.

Edin Džeko bez pogotka u Bundesligi ove sezone

Iskusni bh. napadač stigao je u Schalke u januaru ove godine i sa šest postignutih golova i tri asistencije dao značajan doprinos povratku kluba u Bundesligu.

U augustu je produžio ugovor do juna 2027. godine, ali je nakon povratka Schalkea u najviši rang njemačkog fudbala njegova uloga u ekipi smanjena.

Džeko ove sezone u Bundesligi još nije postigao pogodak, a zabilježio je jednu asistenciju. U Kupu Njemačke bio je nešto efikasniji, postigavši dva gola. Muslić je i početkom novembra izbjegao komentarisati nagađanja o budućnosti bh. napadača, ističući da je njegov fokus na rezultatima ekipe.

Schalke narednu utakmicu igra u subotu, 28. novembra, protiv Paderborna, dok ga sedmicu kasnije očekuje duel s Borussijom Dortmund.