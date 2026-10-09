Zmajevi ovog vikenda vraćaju se klupskim obavezama nakon reprezentativne pauze, a od petka do ponedjeljka očekuju ih prvenstveni susreti širom Evrope. Posebnu pažnju navijača Bosne i Hercegovine privlače gostovanje Tarika Muharemovića kod Arsenala, veliki hrvatski derbi Hajduka i Dinama te utakmice Ermedina Demirovića, Kerima Alajbegovića i drugih bh. nogometaša.

Među igračima čiji klubovi nastavljaju prvenstvena takmičenja su i Esmir Bajraktarević, Nikola Katić, Sead Kolašinac i Amar Dedić. Raspored donosi nekoliko zanimljivih susreta, dok će konačan spisak bh. nogometaša koji će istrčati na teren biti poznat nakon što treneri objave početne sastave.

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Zmajevi ovog vikenda u Bundesligi: Demirović, Džeko i Katić

Ermedin Demirović sa Stuttgartom u subotu, 10. oktobra, od 15:30 sati gostuje Paderbornu u petom kolu njemačke Bundeslige. Utakmica se igra na Home Deluxe Areni, a Stuttgart će nakon četiri prvenstvena kola pokušati popraviti svoj plasman na tabeli.

Stuttgart je sezonu otvorio jednom pobjedom i sa tri poraza, zbog čega predstojeće gostovanje ima dodatni značaj. Demirović je među igračima od kojih se očekuje doprinos u napadačkoj igri njemačkog kluba.

Edin Džeko i Nikola Katić sa Schalkeom u nedjelju, 11. oktobra, od 17:30 sati gostuju Freiburgu. Utakmica petog kola igra se na Europa-Park stadionu. Freiburg je u prethodnim međusobnim susretima imao više uspjeha, a posebno će biti zanimljivo pratiti Džeku, koji u dosadašnja tri nastupa protiv ovog protivnika nije postigao pogodak.

Podsjećamo, Džeko nastavlja klupsku karijeru nakon oproštaja od reprezentacije Bosne i Hercegovine, dok je Katić standardni reprezentativac.

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Muharemović protiv Arsenala, Dedić s Newcastleom gostuje Coventryju

Tarik Muharemović sa Leeds Unitedom u subotu, 10. oktobra, od 13:30 sati gostuje Arsenalu na Emirates stadionu u Londonu. Utakmica se igra u šestom kolu engleske Premier lige.

Arsenal u utakmicu ulazi sa druge pozicije na tabeli i 12 osvojenih bodova, dok se Leeds nalazi na petom mjestu sa devet bodova. Londonski klub u dosadašnjih pet kola ostvario je četiri pobjede i pretrpio jedan poraz, dok je Leeds neporažen, uz dvije pobjede i tri remija.

Muharemović je tokom ljeta iz italijanskog Sassuola prešao u Leeds United, s kojim je potpisao petogodišnji ugovor. Nakon odličnih nastupa u dosadašnjem djelu prvenstva (odigrao sve utakmice), susret protiv Arsenala predstavljat će jedan od zahtjevnijih izazova za Muharemovićevu ekipu.

Posebno je zanimljivo da je Tarik Muharemović postao prvi bosanskohercegovački nogometaš koji je zaigrao za Leeds United a već je postao miljenik publike.

Amar Dedić sa Newcastle Unitedom u ponedjeljak, 12. oktobra, od 21 sat gostuje Coventry Cityju. Susret je dio šestog kola Premier lige, a Newcastle će pokušati nastaviti osvajati bodove nakon reprezentativne pauze. Dedićev eventualni nastup bit će poznat nakon objavljivanja sastava. Bh. reprezentativac ranije je imao zdravstvenih problema, ali nema dovoljno aktuelnih službenih informacija da bi se mogao potvrditi njegov povratak na teren.

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Radeljić i Hadžikadunić u velikom derbiju Hajduka i Dinama

Jedna od najzanimljivijih utakmica vikenda igra se u subotu, 10. oktobra, od 15 sati na Poljudu, gdje Hajduk dočekuje Dinamo Zagreb u devetom kolu hrvatskog prvenstva.

Derbi je posebno zanimljiv navijačima Bosne i Hercegovine jer je član Dinama Stjepan Radeljić, dok za Hajduk nastupa Dennis Hadžikadunić.

Dinamo i Hajduk uoči derbija imaju po 16 bodova. Zagrebački klub je prvi na tabeli, dok Splićani zauzimaju drugo mjesto, pa bi rezultat njihovog međusobnog duela mogao imati značajan utjecaj na nastavak borbe za vrh prvenstva. Obojica bh. defanzivaca imaju iskustvo nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a eventualni međusobni duel na Poljudu dodatno bi privukao pažnju domaćih navijača.

Alajbegović protiv Cagliarija, Kolašinac dočekuje Veneziju

Kerim Alajbegović sa Juventusom u nedjelju, 11. oktobra, od 20:45 sati gostuje Cagliariju u šestom kolu italijanske Serie A. Juventus u susret ulazi sa sedme pozicije na tabeli i 11 osvojenih bodova, dok je Cagliari četvrti sa 12 bodova. Torinski klub tako očekuje gostovanje protivniku koji je nešto bolje otvorio novu prvenstvenu sezonu.

Alajbegović je početkom augusta stigao u Juventus iz Bayer Leverkusena, nakon što je prethodnu sezonu proveo na posudbi u Salzburgu. Sa italijanskim klubom potpisao je ugovor do ljeta 2031. godine.

Mladi bh. reprezentativac nastavlja razvoj u jednom od najjačih evropskih prvenstava, a njegov eventualni nastup protiv Cagliarija bit će poznat nakon objavljivanja sastava.

Sead Kolašinac sa Atalantom prvenstvene obaveze nastavlja u ponedjeljak, 12. oktobra, kada od 18:30 sati dočekuje Veneziju. Utakmica šestog kola Serie A igra se u Bergamu. Atalanta će pokušati doći do novih bodova nakon promjenjivog početka sezone, a Venezia u susret ulazi s posljednjeg mjesta na tabeli.

Bajraktarević otvara nogometni vikend u Nizozemskoj

Esmir Bajraktarević sa PSV Eindhovenom već u petak, 9. oktobra, od 20 sati dočekuje Heerenveen u osmom kolu nizozemskog prvenstva. Susret se igra na Philips stadionu u Eindhovenu. Utakmica je prvobitno bila zakazana za subotu, 10. oktobra, ali je Nogometni savez Nizozemske izmijenio raspored i pomjerio je za petak.

PSV nakon sedam odigranih kola zauzima treće mjesto sa 16 osvojenih bodova, dok je Heerenveen deseti sa devet bodova. Bajraktarević će sa svojim klubom pokušati nastaviti borbu za vrh nizozemskog prvenstva, a nakon ovog susreta PSV već u utorak, 13. oktobra, očekuje gostovanje kod RB Leipziga u Ligi prvaka.

Ostali bh. nogometaši nastavljaju klupske obaveze

Uz igrače čije su utakmice već u fokusu navijača, klupsku sezonu nastavljaju i brojni drugi bosanskohercegovački nogometaši koji nastupaju u evropskim prvenstvima.

Među njima su Ermin Mahmić, Armin Gigović, Haris Tabaković, Amar Memić, Benjamin Tahirović, Samed Baždar, Nihad Mujakić, Ivan Šunjić, Martin Zlomislić i drugi igrači koji su nastupali za reprezentaciju Bosne i Hercegovine ili bili na njenim širim spiskovima.

Ermin Mahmić sa svojim Çorum FK u nedjelju, 11. oktobra, gostuje kod Gaziantepa na stadionu Gaziantep u okviru 7. kola turske Superlige. Utakmica počinje u 15 sati po bosanskohercegovačkom vremenu, a njegov klub trenutno zauzima 11. mjesto na tabeli sa sedam osvojenih bodova iz šest odigranih utakmica.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Armin Gigović sa svojim Young Boysom u nedjelju, 11. oktobra, gostuje kod Grasshoppersa na stadionu Letzigrund u Zürichu, u okviru 10. kola švicarske Superlige. Utakmica počinje u 14 sati po bosanskohercegovačkom vremenu, a njegov klub trenutno zauzima drugo mjesto na tabeli sa 19 osvojenih bodova iz devet odigranih utakmica.

Haris Tabaković sa svojim RB Salzburgom u subotu, 10. oktobra, gostuje kod Grazer AK-a na stadionu Graz-Liebenau, u okviru 8. kola austrijske Bundeslige. Utakmica počinje u 18 sati po bosanskohercegovačkom vremenu, a njegov klub trenutno zauzima drugo mjesto na tabeli sa 17 osvojenih bodova iz sedam odigranih utakmica.

Narednu evropsku utakmicu Salzburg igra u četvrtak, 15. oktobra, protiv Milana, na domaćem terenu, Red Bull Areni u Salzburgu. Utakmica počinje u 18:45 sati po bosanskohercegovačkom vremenu.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Memić sa svojom Viktorijom Plzeň u subotu, 10. oktobra, na domaćem terenu dočekuje Mladú Boleslav na stadionu Doosan Arena u Plzeňu, u okviru 10. kola češke Chance lige. Utakmica počinje u 15 sati po bosanskohercegovačkom vremenu.

Ivan Bašić sa svojom Astanom u subotu, 10. oktobra, gostuje kod Tobola na Centralnom stadionu u Kostanaju, u okviru kazahstanske Premijer lige. Utakmica počinje u 14 sati po bosanskohercegovačkom vremenu, a njegov klub trenutno zauzima treće mjesto na tabeli sa 48 osvojenih bodova iz 25 odigranih utakmica.

Novi Zmaj, Zinedin Smajlović sa svojim Olympiacosom u nedjelju, 11. oktobra, na domaćem stadionu Georgios Karaiskakis u Pireju dočekuje Panathinaikos u velikom grčkom derbiju. Utakmica počinje u 20 sati po bosanskohercegovačkom vremenu, a Olympiacos trenutno zauzima peto mjesto na tabeli sa 10 osvojenih bodova iz pet odigranih utakmica.

Pažnja će biti usmjerena i na Nikolu Vasilja, koji je tokom ljeta napustio njemački St. Pauli i karijeru nastavio u saudijskom Al-Diriyahu.

Gdje gledati utakmice Zmajeva ovog vikenda u BiH?

Zmajevi ovog vikenda nastupaju u različitim evropskim prvenstvima, a mogućnost praćenja njihovih utakmica zavisi od televizijskih prava i programskih šema sportskih kanala dostupnih u Bosni i Hercegovini.

Englesku Premier ligu emituju kanali Arena Sport, a susret Arsenala i Leedsa, u kojem bi prema najavama u startnoj postavi ponovo trebo biti i Tarik Muharemović, na rasporedu je u subotu od 13:30 sati. Za ovu utakmicu najavljen je prijenos na kanalu Arena 1 Premium.

Za ostale susrete potrebno je pratiti aktuelne programske šeme televizijskih operatera jer raspored prijenosa može biti izmijenjen.

Konačni sastavi ekipa bit će poznati neposredno prije početka utakmica, kada će biti jasno koji će bh. nogometaši nastupiti od prve minute, a koji će priliku čekati s klupe.