Manchester City suočava se s mogućnošću kazne koja bi mogla promijeniti tok Premier lige, ali i budućnost jednog od najuspješnijih engleskih klubova. Oduzimanje bodova, izbacivanje iz prvenstva, poništavanje rezultata, pa čak i gubitak ranije osvojenih titula, scenariji su koji se razmatraju nakon što je nezavisna komisija utvrdila ozbiljna kršenja finansijskih pravila.

Konačna odluka još nije donesena, a posljedice bi mogli osjetiti i klubovi bh. reprezentativaca Tarika Muharemovića i Amara Dedića.

Engleski velikan trenutno je na vrhu Premier lige s maksimalnih 15 bodova iz pet utakmica, ali je njegova sportska budućnost neizvjesna. Posebno je osjetljivo pitanje šta bi se dogodilo ako kazna bude izrečena tokom sezone 2026/27, kada su klubovi već počeli borbu za titulu, evropska takmičenja i opstanak.

RTV Slon istražila je pravila engleskog nogometa i slične slučajeve iz evropskih prvenstava kako bi objasnila sve moguće rasplete, od finansijskih sankcija do eventualnog izbacivanja Cityja u niži rang takmičenja.

Analiza pokazuje da posljedice ne bi nužno bile iste za sve klubove, a da bi pojedine odluke mogle promijeniti izgled prvenstvene tabele i bez novih utakmica.

Manchester City proglašen krivim: Šta je otkrila istraga teška 900 miliona funti?

Nezavisna komisija Premier lige 29. septembra objavila je odluku kojom su utvrđena ozbiljna kršenja finansijskih pravila Manchester Cityja tokom devet sezona, od 2009/10. do 2017/18.

Prema nalazima komisije, klub je koristio sporne komercijalne i sponzorske ugovore kojima su prihodi prikazivani većim, a troškovi manjim od stvarnih. U postupku su utvrđeni finansijski aranžmani vrijedni više od 900 miliona funti, kao i nepravilnosti u finansijskom izvještavanju i saradnji s istražnim tijelima.

City odbacuje zaključke komisije i tvrdi da su u prvostepenoj odluci napravljene ozbiljne činjenične i pravne greške. Klub je 1. oktobra uložio žalbu, a o njoj će odlučivati nezavisno tročlano tijelo.

Zbog toga prvostepena odluka još nije konačna, dok se o eventualnim sankcijama treba odlučivati u zasebnom postupku.

Rok od 12 sedmica: Može li City već u januaru ostati bez Premier lige?

Jedno od najvažnijih pitanja jeste kada bi eventualna kazna mogla stupiti na snagu.

Prema ubrzanoj žalbenoj proceduri, predviđeno je da se žalbena rasprava provede u roku od 12 sedmica, dok bi odluka trebala biti dostavljena u roku od 30 dana nakon njenog završetka.

Računajući od 1. oktobra, period od 12 sedmica završava 24. decembra 2026. godine. To znači da bi se rasplet žalbe mogao očekivati krajem godine ili tokom januara 2027, ukoliko ne bude produženja rokova.

Međutim, završetak žalbenog postupka ne znači automatski i izricanje kazne. Ako žalba bude odbijena, slijedi odlučivanje o sankcijama, zbog čega se ne može sa sigurnošću tvrditi kada bi one bile primijenjene.

Pravno je moguće da kazna zahvati aktuelnu sezonu, ali postoji i mogućnost njene primjene od narednog prvenstva.

Od novčane kazne do izbacivanja: Šta sve prijeti Manchester Cityju?

Najjednostavniji rasplet bio bi izricanje velike novčane kazne. City bi morao platiti određeni iznos, ali bi nastavio takmičenje bez promjena u osvojenim bodovima i rezultatima.

Mnogo ozbiljnija posljedica bilo bi oduzimanje bodova. Takva odluka mogla bi izbaciti City iz borbe za titulu, ugroziti njegov plasman u evropska takmičenja ili ga gurnuti prema dnu prvenstvene tabele. U javnosti se spominju i kazne od 50 ili 60 bodova, ali takve brojke nisu potvrđene i zasad predstavljaju medijska nagađanja.

Ako bi City zbog velikog bodovnog minusa završio među posljednja tri kluba, ispao bi u Championship prema redovnim pravilima ispadanja. Za takav rasplet ne bi bilo potrebno posebno izbacivanje iz članstva Premier lige.

Moguće su i druge sankcije, poput ograničenja poslovanja, zabrane transfera ili mjera protiv odgovornih osoba u klubu, pri čemu svaka od tih mjera zavisi od nadležnosti odgovarajućeg tijela.

Najstrožiji scenarij bio bi direktno izbacivanje iz Premier lige. Upravo bi takva odluka mogla proizvesti najviše komplikacija za engleski nogomet.

Šta ako City izbace usred sezone: Hoće li se brisati bodovi i mijenjati prvak?

Zamislimo da Manchester City bude izbačen u decembru, nakon što je već odigrao veliki broj utakmica.

Najveće pitanje tada bi bilo šta učiniti s rezultatima koje je klub prethodno ostvario.

Ukoliko bi prema pravilima i odluci nadležnih tijela došlo do poništavanja svih Cityjevih rezultata iz tekuće sezone, posljedice bi osjetio gotovo svaki klub koji je protiv njega već igrao.

Ekipama koje su savladale City bila bi izbrisana tri osvojena boda, dok bi one koje su remizirale ostale bez jednog boda. Klubovi koji su izgubili protiv Cityja zadržali bi svoj bodovni učinak jer u tim utakmicama nisu osvojili ništa.

Brisali bi se i postignuti i primljeni golovi iz tih susreta, što bi dodatno moglo promijeniti poredak.

Naprimjer, ako Arsenal ima 70 bodova, a Liverpool 69, pri čemu je Arsenal jednom pobijedio City, dok je Liverpool izgubio međusobne susrete, poništavanjem rezultata Arsenal bi pao na 67 bodova. Liverpool bi tada preuzeo prvo mjesto bez odigravanja nove utakmice.

Isti princip mogao bi potpuno promijeniti borbu za evropska mjesta i opstanak.

Ipak, treba napraviti važnu razliku. Brisanje rezultata nije unaprijed potvrđena posljedica mogućeg izbacivanja Cityja. Način na koji bi liga postupila zavisio bi od pravnog osnova prestanka članstva, trenutka donošenja odluke i primjene važećih pravila.

Liga sa 19 klubova: Ko bi zamijenio City i koliko ekipa bi ispalo?

Ako bi Manchester City tokom sezone prestao biti član Premier lige, otvorilo bi se i pitanje nastavka prvenstva.

Novi klub iz Championshipa ne bi automatski mogao uskočiti u takmičenje i preuzeti Cityjeve rezultate, bodove ili preostale utakmice.

U scenariju u kojem bi prvenstvo bilo nastavljeno sa 19 klubova moralo bi se riješiti pitanje broja ekipa koje ispadaju i načina popunjavanja lige za narednu sezonu.

Jedna od mogućnosti bila bi da se smanji broj ostalih klubova koji ispadaju, kako bi se uz redovnu promociju iz Championshipa ponovo dobilo 20 učesnika.

Drugačija situacija nastala bi ako City ne bude direktno izbačen, nego zbog oduzetih bodova završi među posljednja tri kluba. Tada bi se primijenio uobičajeni sistem ispadanja i promocije.

Iz ovih razloga direktno izbacivanje i sportsko ispadanje zbog bodovnog minusa ne smiju se poistovjećivati.

Može li Manchester City završiti čak u četvrtoj ligi?

Mogućnost izbacivanja u četvrti rang engleskog nogometa jedna je od tema koja privlači najviše pažnje.

Ako City ispadne zbog bodovnog minusa, uobičajeni naredni korak bio bi Championship, drugi rang engleskog nogometa. Međutim, ako mu bude oduzeto članstvo Premier lige, nije automatski garantovano da bi ga Championship morao prihvatiti.

Tim takmičenjem, zajedno s League One i League Two, upravlja English Football League, odnosno EFL. O eventualnom prijemu kluba odlučivalo bi se prema odgovarajućim pravilima.

Teoretski bi se mogla otvoriti mogućnost da City nastavi takmičenje u trećem ili četvrtom rangu, ali to nije automatska kazna propisana za ovaj slučaj.

Također je moguće da se eventualna sankcija odgodi za narednu sezonu, čime bi se izbjegla promjena broja klubova usred prvenstva.

Mogu li ostali klubovi spriječiti izbacivanje Cityja?

Jedna od zanimljivijih okolnosti cijelog slučaja jeste da oduzimanje članstva nije isto što i izricanje bodovne kazne.

Prema pravilu B.6 Premier lige, izbacivanje kluba iz članstva zahtijeva posebnu odluku podržanu najmanje tročetvrtinskom većinom članova koji imaju pravo glasa i učestvuju u glasanju.

Ako bi glasalo svih 20 klubova, najmanje 15 moralo bi podržati izbacivanje. To znači da bi Manchester City mogao dobiti veliki bodovni minus, a da istovremeno ne bude donesena odluka o njegovom izbacivanju iz članstva.

Ostali klubovi pritom bi morali razmotriti i komercijalne posljedice, jer bi odlazak jednog od najprepoznatljivijih učesnika mogao utjecati na vrijednost pojedinih televizijskih i sponzorskih aranžmana.

Muharemovićev Leeds peti i bez poraza: Može li kazna Cityju otvoriti put prema Evropi?

Za bosanskohercegovačke ljubitelje nogometa situacija ima dodatnu težinu jer u Premier ligi ove sezone nastupaju dvojica reprezentativaca Bosne i Hercegovine, Tarik Muharemović i Amar Dedić.

Posebnu pažnju privlači Leeds United, za koji nastupa Muharemović. Klub je nakon pet kola na petom mjestu sa devet osvojenih bodova i bez poraza, uz dvije pobjede i tri remija.

Takav početak sezone pokazuje da Leeds trenutno nije samo ekipa koja razmišlja o opstanku. Ukoliko nastavi s dobrim rezultatima, mogao bi se uključiti u borbu za mjesta koja vode u evropska takmičenja.

Upravo zato moguća kazna Cityju dobija dodatni značaj. Ako vodećem klubu bude oduzet veliki broj bodova, Leeds bi mogao napredovati na tabeli i približiti se ekipama koje se bore za najviši plasman.

Situacija bi, međutim, bila znatno složenija ako bi City bio direktno izbačen i njegovi rezultati poništeni. Tada bi položaj Leedsa zavisio i od toga koliko su bodova protiv Cityja osvojili njegovi direktni konkurenti.

Muharemović u subotu protiv Arsenala, pa dvaput protiv Cityja

Naredni veliki ispit za Leeds slijedi već u subotu, 10. oktobra, kada će od 13:30 sati po bosanskohercegovačkom vremenu gostovati drugoplasiranom Arsenalu na stadionu Emirates u Londonu.

Arsenal je u prvih pet kola osvojio 12 bodova, tri više od Leedsa, pa bi pobjeda Muharemovićeve ekipe dodatno zaoštrila borbu u vrhu prvenstva.

Posebno je zanimljivo da Leeds prema rasporedu treba odigrati dvije utakmice protiv Manchester Cityja upravo u periodu kada bi moglo biti više informacija o žalbenom postupku.

Prvi susret zakazan je za 2. decembar na Etihadu, dok bi se revanš trebao igrati 6. januara 2027. godine na Elland Roadu.

To znači da bi Muharemovićev klub mogao direktno osjetiti posljedice eventualne kazne, zavisno od toga hoće li City nastaviti takmičenje i kako će se tretirati rezultati prethodno odigranih utakmica.

Dedićev Newcastle također ima svoj interes u raspletu

Moguća kazna Manchester Cityju mogla bi se odraziti i na Newcastle United, za koji nastupa reprezentativac BiH Amar Dedić. Newcastle je nakon pet kola na devetom mjestu sa osam bodova, što znači da su razlike među klubovima u gornjem dijelu tabele još male.

U slučaju velikog bodovnog minusa Cityja, Newcastle bi također mogao napredovati i dobiti povoljniju poziciju u borbi za evropska mjesta.

Međutim, izbacivanje kluba i eventualno poništavanje rezultata ne bi nužno donijeli korist Newcastleu. Ako bi njegovi konkurenti izgubili manje bodova u takvom raspletu, poredak bi se mogao promijeniti i na njegovu štetu.

Zanimljiv je i raspored međusobnih utakmica. Newcastle treba ugostiti Manchester City 26. decembra, dok je drugi prvenstveni susret planiran za februar naredne godine.

Upravo bi period oko Nove godine mogao biti osjetljiv za oba kluba bh. reprezentativaca, budući da se očekivani vremenski okvir žalbenog postupka približno poklapa s njihovim utakmicama protiv Cityja.

Juventus je već prošao najtežu kaznu: Izbacivanje i oduzimanje titula

Slučaj koji se najčešće poredi s mogućom sudbinom Cityja dogodio se 2006. godine u Italiji.

Juventus je tada, u aferi Calciopoli, kažnjen zbog nepravilnosti povezanih s utjecajem na sudijski sistem i regularnost prvenstva. Italijanski velikan izbačen je u Serie B i ostao bez dvije uzastopne titule prvaka Italije. Naslov za sezonu 2004/05. nije dodijeljen nijednom klubu, dok je titula za sezonu 2005/06. pripala Interu.

Juventus je drugoligaško takmičenje započeo s devet negativnih bodova, ali je uprkos tome uspio izboriti povratak u Serie A nakon samo jedne sezone.U klubu su ostali Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon i Pavel Nedved, koji su bili važan dio povratka među italijansku elitu.

Ovaj primjer pokazuje da i najveći evropski klubovi mogu biti kažnjeni izbacivanjem i oduzimanjem trofeja. Ipak, postupak protiv Juventusa nije bio povezan s istom vrstom nepravilnosti koje se stavljaju na teret Manchester Cityju.

Juventus je i 2023. osjetio kako deset bodova može promijeniti sezonu

Za poređenje s finansijskim slučajem Cityja značajan je i noviji postupak protiv Juventusa iz 2023. godine. Italijanskom klubu prvobitno je oduzeto 15 bodova zbog nepravilnosti povezanih s finansijskim poslovanjem i evidentiranjem transfera igrača.

Nakon žalbenog postupka i ponovnog odlučivanja izrečena je kazna od deset bodova, koja je značajno utjecala na plasman Juventusa i njegovu borbu za evropska takmičenja.

Juventus je iste godine u zasebnom postupku ostao i bez prava nastupa u evropskim takmičenjima pod okriljem UEFA-e za sezonu 2023/24.

Time je pokazano da finansijske nepravilnosti mogu proizvesti više različitih sportskih posljedica, čak i kada klub ne bude direktno izbačen iz domaćeg prvenstva.

Real Madrid imao je sukob s UEFA-om, ali zbog drugačijeg slučaja

U raspravama o mogućim kaznama velikim klubovima često se spominje i Real Madrid.

Španski velikan bio je jedan od glavnih zagovornika osnivanja evropske Superlige 2021. godine, što je izazvalo ozbiljan sukob s UEFA-om. Uslijedili su pravni postupci i rasprave o mogućim sankcijama klubovima koji su podržavali osnivanje takmičenja izvan postojećeg UEFA-inog sistema.

Za razliku od Juventusa, Real Madrid zbog tog spora nije izbačen iz domaćeg prvenstva niti su mu oduzimani bodovi. U februaru 2026. UEFA, Real Madrid i organizacija Evropskih nogometnih klubova objavili su načelni sporazum usmjeren na rješavanje preostalih sporova povezanih sa Superligom.

Zbog toga se slučaj Real Madrida ne može smatrati direktnim presedanom za eventualne finansijske sankcije Manchester Cityju.

Mogu li Liverpool, Arsenal i United naknadno dobiti Cityjeve titule?

Ako se konačno potvrde ozbiljna kršenja finansijskih pravila, moglo bi se otvoriti i pitanje ranije osvojenih trofeja Manchester Cityja.

U javnosti se već raspravlja o mogućnosti oduzimanja pojedinih naslova, posebno onih osvojenih tokom perioda koji je obuhvaćen istragom.

Ipak, treba razlikovati oduzimanje titule od njenog naknadnog dodjeljivanja drugoplasiranom klubu.

Čak i ako bi City ostao bez nekog naslova, to ne znači da bi ga automatski dobili Liverpool, Arsenal ili Manchester United. Takva odluka zahtijevala bi posebnu pravnu osnovu i odluku nadležnih tijela.

Slučaj Juventusa pokazuje da titula može ostati nedodijeljena, ali i da se može prenijeti drugom klubu, zavisno od pravila takmičenja i konkretne odluke.

Osim trofeja, postavilo bi se pitanje prihoda koje su konkurenti eventualno izgubili zbog slabijeg plasmana, posebno u sezonama kada je jedan bod odlučivao o prvaku ili nastupu u Ligi prvaka.

Milionske odštete i odlazak igrača: Moguće posljedice izvan terena

Finansijske posljedice eventualne kazne mogle bi biti znatno šire od same novčane sankcije.

Ako bi se konačno utvrdilo da je City kršenjem pravila ostvarivao nedozvoljenu sportsku prednost, drugi klubovi mogli bi pokušati pokrenuti postupke za naknadu štete.

Takvi zahtjevi mogli bi biti povezani s izgubljenim prihodima od evropskih takmičenja, premijama za plasman ili drugim finansijskim pogodnostima.

Međutim, svaka odšteta zahtijevala bi dokazivanje konkretne štete i njene veze s utvrđenim nepravilnostima. Sama činjenica da je neki klub završio iza Cityja ne bi automatski bila dovoljna.

Ozbiljna kazna mogla bi utjecati i na budućnost igračkog kadra. Ispadanje u niži rang značilo bi drugačije prihode, sportske ciljeve i mogućnosti zadržavanja najskupljih igrača.

Ipak, nogometaši ne bi automatski postali slobodni nakon eventualnog izbacivanja. Njihova budućnost zavisila bi od postojećih ugovora i odluka kluba.

Šta ako City dobije žalbu i izbjegne kaznu?

Među mogućim raspletima nalazi se i uspješna žalba Manchester Cityja.

Nezavisno žalbeno tijelo moglo bi potvrditi prvostepenu odluku, djelimično je izmijeniti ili prihvatiti argumente kluba.

Ako bi svi relevantni nalazi bili ukinuti, a ne bi ostala osnova za sankcionisanje, City bi mogao izbjeći kaznu na temelju ovog postupka.

Moguć je i djelimičan uspjeh žalbe, koji bi utjecao na broj potvrđenih nepravilnosti i kasnije odlučivanje o sankcijama.

Ukoliko žalba bude odbijena, tek će se otvoriti pitanje težine kazne, njene primjene i eventualnih dodatnih pravnih koraka.

Manchester City u međuvremenu nastavlja igrati prvenstvo, a već u nedjelju, 11. oktobra, očekuje ga gostovanje Liverpoolu.