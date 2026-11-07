Tarik Muharemović igrač utakmice protiv Tottenhama: Ovo je tek početak

Tarik Muharemović proglašen je igračem utakmice nakon odličnog nastupa u pobjedi Leedsa nad Tottenhamom rezultatom 1:0 u desetom kolu engleske Premier lige. Reprezentativac Bosne i Hercegovine odigrao je svih 90 minuta i još jednom pokazao zašto uživa veliko povjerenje stručnog štaba engleskog kluba.

Leeds je danas na svom Elland Roadu došao do vrijedna tri boda, a jedini pogodak na utakmici postigao je Noah Okafor u 79. minuti, samo dvije minute nakon ulaska u igru.

Muharemović je imao značajnu ulogu u odbrani domaće ekipe, koja je uspjela sačuvati svoju mrežu i zaustaviti napade Tottenhama.

Prema statistici Sofascorea, bh. reprezentativac zabilježio je 13 otklonjenih opasnosti i dobio šest od sedam duela, uz ocjenu 7,8.

Tarik Muharemović zahvalio treneru i stručnom štabu

Nakon utakmice Muharemović je u razgovoru za TNT Sports istakao zadovoljstvo pobjedom, posebno nakon nekoliko teških sedmica za njegovu ekipu.

„Osjećaj je veoma dobar. Iza nas je bilo nekoliko zaista teških sedmica u kojima smo osvajali samo po bod, mučili se u gostima i pokušavali zabijati golove. Napokon se trud isplatio. Pokazali smo svima da možemo pobijediti, da želimo pobjedu i da znamo pogađati“, kazao je Muharemović.

Bh. defanzivac od početka sezone ima status standardnog prvotimca Leedsa, a povjerenje koje dobija od trenera Daniela Farkea smatra dodatnom motivacijom za napredak.

„Izuzetno sam zahvalan na povjerenju klubu, treneru i cijelom stručnom štabu. Ponosan i sretan što im mogu uzvratiti i dokazivati se iz utakmice u utakmicu“, poručio je.

Muharemović je naglasio da, uprkos dobrim nastupima u dosadašnjem dijelu sezone, vjeruje da može pružiti još više.

„Ovo je tek početak, imam još mnogo toga za popraviti i pokazati. Idemo utakmicu po utakmicu, korak po korak“, zaključio je reprezentativac BiH.

Leeds je ovom pobjedom prekinuo niz slabijih rezultata i došao do važnih bodova pred reprezentativnu pauzu, dok je Muharemović nastavio niz zapaženih nastupa u svojoj prvoj sezoni u engleskoj Premier ligi.