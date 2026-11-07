Rusejla Halilović: Pun voz na pruzi Brčko–Banovići pokazuje koliko građanima nedostaje željeznica

Rusejla Halilović, uposlenica Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, oglasila se povodom obilježavanja 80 godina pruge Brčko–Banovići, ističući da je veliko interesovanje građana za današnju svečanu vožnju pokazalo koliko stanovništvu Tuzlanskog kantona nedostaje putnički željeznički saobraćaj. Prema njenim riječima, puni vagoni i veliki broj putnika na stanicama duž trase trebali bi biti jasna poruka nadležnima da postoji potreba za ponovnim uspostavljanjem redovnih putničkih linija.

Svečanom vožnjom na relaciji Banovići – Brčko danas je obilježeno osam decenija od izgradnje i puštanja u rad jedne od najpoznatijih omladinskih pruga na prostoru bivše Jugoslavije.

Halilović je podsjetila da pruga nije predstavljala samo veliki građevinski poduhvat, nego i stratešku investiciju koja je omogućila povezivanje Luke Brčko s rudarskim bazenom u Banovićima i transport uglja prema industrijskim centrima.

Izgradnja je završena 1946. godine, čak 22 dana prije planiranog roka, što je ovaj projekat učinilo jednim od simbola poslijeratne obnove i razvoja.

Rusejla Halilović: Tuzlanskom kantonu potreban je putnički željeznički saobraćaj

Govoreći o današnjem stanju željeznica, Halilović je upozorila da je putnički željeznički saobraćaj na području Tuzlanskog kantona gotovo potpuno nestao iz svakodnevnog života građana.

Smatra da Tuzlanski kanton, zbog broja stanovnika, gradova i privrednog značaja, zaslužuje funkcionalnu željezničku povezanost.

Posebno je istakla odziv građana na današnju besplatnu vožnju, tokom koje su vagoni bili ispunjeni putnicima.

„Voz je pun, krcat putnicima, a građani mu se priključuju na stanicama duž cijele relacije, od Brčkog do Banovića. To je najbolji pokazatelj da ljudi žele željeznicu, da im ona nedostaje i da putnički saobraćaj na ovom području ima svoju publiku i budućnost“, poručila je Halilović.

Prema njenom mišljenju, ovakav interes građana trebao bi biti važan signal donosiocima odluka prilikom planiranja razvoja javnog prevoza.

Osamdeset godina historije i pitanje budućnosti željeznice

Halilović je naglasila da Željeznice Federacije BiH i danas imaju značajnu ulogu u privrednom razvoju, uprkos brojnim izazovima s kojima se suočava željeznički sektor.

Kao uposlenica ovog preduzeća, istakla je da za nju obilježavanje jubileja ima i poseban profesionalni značaj.

„Iako pripadam mlađem kadru, svjesna sam vrijednosti onoga što su generacije prije nas izgradile i ostavile u naslijeđe. Ponosna sam na taj period, sretna što danas svjedočimo ovom jubileju i zahvalna što pripadam kolektivu koji čuva tradiciju dugu osam decenija“, navela je.

Poručila je da obilježavanje godišnjice ne bi trebalo ostati samo podsjećanje na prošlost, nego i povod za razgovor o budućnosti željezničkog saobraćaja u Tuzlanskom kantonu.

„Današnji svečani voz od Banovića do Brčkog nije samo podsjećanje na 80 godina jednog velikog projekta. To je i prilika da se zapitamo šta želimo od željeznice u narednih 80 godina“, istakla je Halilović.

Svoju poruku završila je pozivom na očuvanje željezničke infrastrukture i naslijeđa prethodnih generacija.

„Čuvajmo ono što su generacije prije nas izgradile. Jer željeznica nije samo pruga i voz, ona je privreda, razvoj, povezanost i život“, poručila je Rusejla Halilović.