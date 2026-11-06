Besplatna vožnja vozom na relaciji Banovići, Brčko, Banovići bit će organizovana sutra, u subotu, 7. novembra, povodom obilježavanja 80 godina od izgradnje Omladinske pruge Brčko–Banovići. Svečani voz proći će historijskom trasom, a građani će imati priliku učestvovati u obilježavanju ovog značajnog jubileja.

Željeznice Federacije BiH, u saradnji sa Željeznicama Republike Srpske, pripremaju putničku kompoziciju koja bi, u zavisnosti od tehničkih mogućnosti, trebala imati osam vagona. Vožnja je besplatna i otvorena za sve zainteresovane građane.

Besplatna vožnja vozom: Red vožnje i stanice

Prema planiranom redu vožnje, voz će iz Banovića krenuti u 9 sati, a tokom putovanja zaustavljat će se na više željezničkih stanica.

Dolazak u Donju Višću predviđen je u 9:09 sati, u Živinice u 9:19, Ljubače u 9:46, Bosansku Poljanu u 9:58, dok se dolazak na željezničku stanicu Kreka u Tuzli očekuje u 10:05 sati. Na ovoj stanici planirano je zadržavanje do 10:25 sati.

Nakon Tuzle, voz nastavlja prema Brčkom, uz planirane dolaske u Mramor u 10:42, Tinju 10:52, Duboki Potok u 11:03, Srebrenik u 11:13, Špionicu u 11:37, Bosansku Bijelu u 11:51, Bukvik u 12:00 i Bukovac u 12:17 sati.

Dolazak u Brčko planiran je u 12:36 sati, dok je polazak povratnog voza prema Banovićima predviđen u 15 sati.

„Dogovorili smo da putnička garnitura ima osam kola. Potrudit ćemo se da voz saobraća prema utvrđenom redu vožnje i da se zaustavlja na svim planiranim stanicama, uz maksimalnu pažnju posvećenu sigurnosti putnika“, izjavio je Hidajet Đulović, direktor Prometno-poslovnog područja Željeznica FBiH u Tuzli.

Omladinska pruga Brčko–Banovići izgrađena prije 80 godina

Omladinska pruga Brčko–Banovići izgrađena je 1946. godine, u periodu obnove zemlje nakon Drugog svjetskog rata. U njenoj izgradnji učestvovalo je blizu 60.000 omladinaca iz svih krajeva tadašnje Jugoslavije, kao i oko 2.000 mladih iz inostranstva.

Uprkos teškim uslovima rada, pruga je završena čak 22 dana prije predviđenog roka.

Njena građevinska dužina iznosi 87,8 kilometara, a na trasi su izgrađena tri tunela, 22 mosta, 73 putna prelaza i 14 stanica.

Zanimljivo je da je prvobitnim planom bilo predviđeno da pruga završava u Živinicama. Međutim, tokom posljednjeg mjeseca izgradnje omladinske brigade projektovale su i izgradile dodatnih sedam kilometara pruge, čime je željeznička veza produžena do Banovića.

Na današnji datum prije 80 godina, 7. novembra 1946. godine, u beogradsku željezničku stanicu svečano je stigla prva kompozicija natovarena banovićkim ugljem. Taj događaj označio je završetak jednog od najznačajnijih omladinskih graditeljskih poduhvata u poslijeratnoj Jugoslaviji.

Sutrašnja besplatna vožnja vozom bit će prilika da se građani ponovo provozaju prugom koja je decenijama imala važnu ulogu u povezivanju naselja i privrednom razvoju ovog dijela Bosne i Hercegovine.