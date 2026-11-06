Po 1.000 KM za 1.124 novorođene bebe u Federaciji BiH

Nedžida Sprečaković
Počela isplata novčane naknade porodiljama u TK
Foto: Ilustracija

Program ePorodilja u oktobru je obuhvatio 1.124 novorođene bebe u Federaciji Bosne i Hercegovine, za koje je osigurana jednokratna novčana podrška od po 1.000 KM. Ukupna vrijednost podrške za ovaj mjesec iznosi 1,124 miliona KM.

Riječ je o programu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike kojim se pruža finansijska podrška porodicama povodom rođenja djeteta, bez obzira na mjesto prebivališta ili radni status roditelja.

ePorodilja obuhvatila više od 40.000 novorođene djece

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić istakao je da je kroz aplikaciju, od njenog pokretanja prije nepune tri godine, prošlo više od 40.000 novorođene djece.

„ePorodilja je prva i jedinstvena podrška za svu novorođenu djecu u Federaciji, bez obzira na status roditelja, mjesto življenja ili bilo koju drugu razliku. Ujedno je ogledni primjer da digitalne usluge nisu budućnost, već naša sadašnjost“, poručio je Delić.

Aplikacija omogućava digitalno podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu podršku, čime je roditeljima pojednostavljena procedura prijave.

Prema podacima Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, kroz program je za manje od tri godine evidentirano više od 40.000 novorođene djece na području Federacije BiH.

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