Ženska mreža BiH: Presuda mora promijeniti sistem

Ženska mreža BiH pozdravila je današnju prvostepenu presudu Kantonalnog suda u Mostaru kojom je Anis Kalajdžić osuđen na 45 godina dugotrajnog zatvora za ubistvo Aldine Jahić, ali je istovremeno upozorila da stroge kazne nisu dovoljne ukoliko institucije ne spriječe nasilje prije nego što dođe do ubistva. Iz ove mreže poručuju da presuda mora predstavljati prekretnicu u borbi protiv femicida i načinu na koji policija, tužilaštva i sudovi postupaju prema ženama koje prijavljuju prijetnje i nasilje.

Kalajdžić je danas nepravosnažno osuđen za teško ubistvo 32-godišnje Aldine Jahić iz Kalesije, nedozvoljeno nabavljanje i držanje oružja te produženo krivično djelo ugrožavanja sigurnosti. Presudu je izreklo sudsko vijeće Kantonalnog suda u Mostaru, kojim je predsjedavao sudija Darko Zovko.

Iz Ženske mreže BiH ističu da izricanje najstrože zakonom propisane kazne predstavlja važan korak u prepoznavanju težine rodno zasnovanih ubistava, ali i da pravda za ubijene žene mora uključivati odgovornost institucija koje su bile dužne prepoznati opasnost.

„Očekujemo da ova presuda bude jasna i nedvosmislena poruka da rodno zasnovano nasilje, prijetnje, proganjanje i ubistvo žena ne mogu biti tretirani kao privatni sukobi, incidenti ili zločini iz afekta“, naveli su u saopćenju.

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Presuda za ubistvo Aldine Jahić važna za buduću sudsku praksu

Suđenje Anisu Kalajdžiću ima poseban značaj jer je riječ o prvom predmetu u Federaciji BiH u kojem je potvrđena optužnica za teško ubistvo ženske osobe, odnosno rodno zasnovano ubistvo prema novom članu 166a Krivičnog zakona FBiH.

Aldina Jahić ubijena je 16. novembra 2025. godine u Mostaru. Prema navodima optužnice, Kalajdžić ju je prethodno proganjao i upućivao joj prijetnje, a kobne večeri napao ju je nakon čega je pokušala pobjeći i potražiti pomoć. Pronašao ju je u ugostiteljskom objektu i usmrtio hicem iz pištolja.

Tokom sudskog postupka predstavljeni su dokazi o ranijim prijetnjama i uznemiravanju, a saslušani su i članovi porodice te prijateljice ubijene Aldine.

Iz Ženske mreže BiH smatraju da će ova presuda biti važna ne samo za porodicu Aldine Jahić nego i za buduće postupanje pravosudnih institucija u predmetima femicida.

Naglašavaju da postojanje zakona samo po sebi ne garantuje zaštitu žena, posebno kada se zakonske odredbe ne primjenjuju dosljedno.

Ženska mreža BiH upozorava na neujednačeno postupanje institucija

Iako je Federacija BiH unaprijedila zakonodavni okvir kroz izmjene Krivičnog zakona i Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, iz Ženske mreže BiH upozoravaju da žene koje prijavljuju nasilje i dalje nailaze na ozbiljne prepreke.

Prema njihovim iskustvima u radu sa ženama koje su preživjele nasilje, reakcija institucija često zavisi od toga kojoj se policijskoj stanici žrtva obrati, ko zaprimi prijavu i koliko ozbiljno procijeni opasnost.

Problem predstavlja i neujednačena praksa tužilaštava i sudova, zbog čega slične prijetnje i obrasci nasilja ne dobijaju uvijek jednak institucionalni odgovor.

Iz ove mreže upozoravaju da se ozbiljni pokazatelji opasnosti, uključujući prijetnje smrću, proganjanje i ranije nasilje, u pojedinim slučajevima umanjuju ili ne dovode do odgovarajućih zaštitnih mjera.

„Život i sigurnost žena ne smiju zavisiti od dobre volje pojedinih službenika u institucijama zaštite. Njihova zaštita mora biti zakonska obaveza, a postupanje institucija profesionalno, pravovremeno, odgovorno i ujednačeno“, poručuju.

Ukazuju i na iskustva žena kojima se, umjesto odgovarajuće institucionalne podrške, sugeriše da trpe nasilje ili se prilagode zahtjevima nasilnog partnera.

Istovremeno ističu da u institucijama postoje profesionalci koji nastoje pomoći žrtvama, ali njihov rad često ograničavaju nedostatak sistemske podrške, neujednačene procedure i nedovoljni kapaciteti.

Traže obaveznu procjenu rizika i elektronski nadzor nasilnika

Ženska mreža BiH zahtijeva dosljednu i jednaku primjenu zakona u svim policijskim upravama, tužilaštvima i sudovima, uz ozbiljno postupanje po svakoj prijavi nasilja, prijetnji i proganjanja.

Posebno insistiraju na obaveznoj i kvalitetnoj procjeni rizika, naročito u slučajevima kada postoje prijetnje smrću, ranije nasilje, proganjanje, pristup oružju ili pokušaj prekida partnerskog odnosa.

Jedan od zahtjeva odnosi se i na efikasniju primjenu zaštitnih mjera, uključujući elektronski nadzor nad poštovanjem zabrane približavanja, kako bi se spriječilo da zaštita ostane samo formalna odluka na papiru.

Traže odgovornost institucija i pojedinaca za zanemarivanje prijava, propuste u procjeni rizika i neprovođenje zakonskih mjera zaštite.

Iz Ženske mreže BiH pozivaju i na hitno donošenje potrebnih podzakonskih akata, osiguravanje finansijskih, kadrovskih i tehničkih kapaciteta te kontinuiranu edukaciju policijskih službenika, tužilaca, sudija i drugih stručnjaka koji rade sa ženama izloženim nasilju.

Jedan od ključnih zahtjeva jeste uspostavljanje jedinstvenih standarda postupanja i bolje saradnje institucija, kako bi žene imale jednako pravo na zaštitu bez obzira na mjesto stanovanja.

Stroga kazna ne može zamijeniti zaštitu prije ubistva

Iz Ženske mreže BiH smatraju da presuda za ubistvo Aldine Jahić mora predstavljati više od sudskog epiloga jednog zločina. Prema njihovoj ocjeni, ona treba potvrditi da se femicid ne može relativizirati niti opravdavati pozivanjem na ljubomoru, partnerske sukobe ili emocionalno stanje počinioca.

Posebno upozoravaju da se nakon svakog ubistva žene govori o mogućim institucionalnim propustima, dok između takvih slučajeva često izostaju suštinske promjene.

„Ne možemo prihvatiti da žene moraju više puta prijavljivati nasilje, dokazivati vlastiti strah i čekati da se prijetnje ostvare kako bi institucije reagovale“, navode iz Ženske mreže BiH.

Poručuju da odgovornost države ne počinje tek nakon počinjenog zločina, nego od prve prijave nasilja i prve prepoznate prijetnje.

„Ne tražimo samo stroge kazne nakon što žene budu ubijene. Tražimo sistem koji će ih zaštititi dok su žive. Tražimo institucije koje će vjerovati ženama, prepoznati opasnost i reagovati prije nego što bude prekasno“, zaključili su iz Ženske mreže BiH.